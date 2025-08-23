Revelado el papel de Hulk en Spider-Man 4: ¿Llega War World Hulk?

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a las salas el 31 de julio de 2026, con Tom Holland de nuevo como Peter Parker. Las informaciones más recientes parecen haber puesto al descubierto el papel de Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) en la trama y si esta servirá para preparar el escenario a World War Hulk.

"Banner está al borde de la desesperación. Con los eventos de She-Hulk y Brave New World, se da cuenta de que su peor miedo se ha hecho realidad. Las personas pueden convertirse en Hulk, y eso ejerce una gran presión en su comportamiento", apunta Álex Pérez de The Cosmic Circus en una sesión de preguntas y respuestas. "Ese es el punto de arranque para él en Brand New Day", añade.

Sin embargo, para decepción de los fans, la cinta de Destin Daniel Cretton, que comenzó recientemente su filmación en Glasgow, Escocia, no está destinada a allanar el camino para World War Hulk. "[Prepara] su papel para Vengadores: Doomsday, no para otra película de Hulk. Es evidente que lo que suceda aquí marcará un nuevo punto de arranque para el vengador", sentenció Pérez.

No obstante, son muchos quienes mantienen la esperanza de que Banner termine despojándose de la contenida personalidad de Smart Hulk y libere ese lado salvaje que mostró en Vengadores y Thor: Ragnarok. Además, Pérez también señala que el coloso esmeralda no tendrá ningún encuentro con Red Hulk ni tampoco con el Líder, a quienes interpretaron Harrison Ford y Tim Blake Nelson en Capitán América: Brave New World, ahora entre rejas en La Balsa.

Según sostiene Daniel Ritchman en X, el Spider-Man de Tom Holland "no estará en Vengadores: Doomsday, al menos no en un rol principal, salvo que lo incluyan más adelante".

The problem with the Multiverse Saga is that there’s no clear main character. In the Infinity Saga we had Tony and Steve showing up in nearly every other movie alongside other characters. Now? Shang-Chi hasn’t appeared in five years, Spider-Man is the only hero with more than one… pic.twitter.com/XEhyPvptom — Daniel Richtman (@DanielRPK) August 19, 2025

Dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day contará en su reparto con Zendaya y Jacob Batalon como M.J. y Ned Leeds, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión. Entre los nuevos fichajes que ya figuran en el reparto de la cinta de Destin Daniel Cretton se encuentran la estrella de Stranger Things Sadie Sink y la actriz de The Bear Liza Colón-Zayas, además de Melanie Scrofano (Star Trek: Strange New Worlds) en papeles aún no revelados.