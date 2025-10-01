MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Tras detener el rodaje de Spider-Man: Brand New Day durante una semana debido al accidente sufrido por Tom Holland, que estuvo hospitalizado unas horas debido a una conmoción leve, la cinta ha retomado su producción y ya circulan por redes sociales las evidencias de ello. Los nuevos vídeos e imágenes del set de rodaje han vuelto a mostrar el tanque con el que ya muchos se habían familiarizado, solo que, en esta ocasión, parecen haber desvelado el final de la escena.

Tanto fotografías tomadas por los fans en Escocia como el primer vídeo oficial de la filmación lanzado por Sony Pictures en agosto mostraban al trepamuros encaramado a un enorme tanque. La identidad del conductor del mismo ha sido objeto de especulación desde entonces y mientras hay quien cree que podría ser The Punisher, otros se inclinan a creer que podría ser el Escorpión.

Aunque las nuevas imágenes del set no han dado respuesta a esta cuestión, sí que han ofrecido un importante detalle... y es que la secuencia parece desembocar en una explosión.

The tank has exploded on the set of Spider-Man Brand New Day



(Via @batuhansafakk) pic.twitter.com/8zHfrtx5Oo — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 30, 2025

Según señala ComicBookMovie, es posible que la escena del tanque sea una persecución que acabe con una fuga de una prisión. Y es que, gracias a esta nueva mirada al rodaje, se ve que el vehículo se vuelca (hay quien sugiere que podría ser volcado por Hulk), provocando la explosión y un agujero en la pared. El Departamento de Control de Daños también estaría involucrado en la escena.

More photos of Spidey on set of Spider-Man Brand New Day



(Via IG|flyingrabbitmedia and @batuhansafakk) pic.twitter.com/jLrwp3RNO2 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 30, 2025

Por el momento, es poco lo que se sabe de la trama de la cuarta entrega del Spider-Man de Holland, si bien el anuncio de ciertos fichajes del reparto ha dado pie a numerosas especulaciones. El filme tiene previsto su estreno el 31 de julio de 2026 y cabe la posibilidad de que su primer tráiler llegue con alguno de los estrenos de este diciembre, como Avatar: Fuego y ceniza o Anaconda.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que retoman sus personajes como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

También forman parte del elenco, en papeles por el momento no desvelados, la estrella de Stranger Things Sadie Sink; la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano y el actor de Separación, Tramell Tillman.