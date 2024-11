La nueva sinopsis de Los 4 Fantásticos confirma quién interpretará a Silver Surfer

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

The Fantastic Four: First Steps, la primera película de Los 4 Fantásticos dentro del Universo Cinematográfico Marvel, se estrenará el 25 de julio de 2025. Ahora ha salido a la luz una nueva sinopsis de la cinta, que confirma quién dará vida a Silver Surfer.

La descripción ha revelado que Julia Garner interpretará al personaje. "Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora", señala.

"Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de sus lazos familiares, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y como si el plan de Galactus de devorar el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera lo suficientemente grave, las cosas se vuelven inesperadamente personales", añade la sinopsis.

Además de los mencionados actores, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne y Sarah Niles completan el elenco. Matt Shakman dirige la cinta, escrita por Jeff Kaplan, Ian Springer y Josh Friedman.

"No me estoy fijando tanto en las otras películas", declaró Matt Shakman a Inverse sobre su concepción del filme. "Estoy fijándome en los propios cómics. Soy un gran fan de los cómics. He sido un gran fan de Los 4 Fantásticos desde que era niño. Estoy tratando de entender quiénes son estos personajes para mí y cómo darles vida de la mejor manera posible, y ese es realmente el punto de partida y cómo lo hemos abordado", añadió.