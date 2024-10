Filtrado el primer vistazo de H.E.R.B.I.E., el robot de Los 4 Fantásticos en First Steps

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

La primera familia de Marvel cruzará al fin las puertas del UCM cuando The Fantastic Four: First Steps llegue a los cines el 25 de julio de 2025. El filme comenzó ya hace varios meses su filmación y del set de rodaje una nueva filtración muestra el primer vistazo a uno de los personajes más singulares de la cinta: H.E.R.B.I.E., el ayudante robótico del cuarteto de héroes.

Este simpático androide no nació en los cómics, sino en la segunda serie de animación de Los 4 Fantásticos, que contó con una temporada de 13 episodios emitidos en 1978. No sería hasta un año después, en 1979, cuando H.E.R.B.I.E. daría el salto a las grapas marvelitas de la mano de Marv Wolfman y John Byrne en el número 209 de la familia más querida de Marvel.

Y ahora el estudio capitaneado por Kevin Feige lo ha recuperado para First Steps. Pero, además, a su paso por la New York Comic-Con, la Casa de las Ideas ha ofrecido a los fans una reveladora imagen de su logotipo, donde aparecen varios de sus más reconocidos personajes.

Entre ellos se encuentran Hulk Rojo, a quien encarnará Harrison Ford en Capitán América: Brave New World, que verá la luz el 14 de febrero de 2025; el Guardián Rojo y Yelena Belova, a quienes interpretarán David Harbour y Florence Pugh en Thunderbolts, que llegará a los cines el 30 de abril de 2025, y también... H.E.R.B.I.E.

The Fantastic Four: First Steps' Little Robot H.E.R.B.I.E. Revealed at NYCC Along With Fresh Looks at Red Hulk and Daredevilhttps://t.co/TaAc9R5AsJ — DH1 (@DHT335) October 17, 2024

La ilustración brinda un vistazo más detallado de su impresionante diseño para la cinta de Matt Shakman, que verá convertidos a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach en Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y Ben Grimm/la Cosa. En ella puede verse cómo la apariencia del robot, que exhibe el emblema de Los Cuatro Fantásticos en su pecho, como parte del equipo, resulta más estilizada y menos aparatosa de la que lucía tanto en la serie animada como en las grapas de Marvel.

No solo eso, sino que, además, ahora también posee una mayor expresividad en su robótico rostro. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quién interpretará a H.E.R.B.I.E., cuyas siglas, dicho sea de paso, significan Robot Humanoide Experimental de tipo B con Electrónica Integrada, o cuál será su papel en la trama de First Steps.

No obstante, en los cómics de Marvel, este simpático androide fue creado por Reed Richards y Maestro Xar para encontrar a Galáctus y que este tremendo ser les ayudase a derrotar al villano llamado Esfinge. Llegados a este punto, no sería en absoluto descabellado asumir que H.E.R.B.I.E. también termine desempeñando un rol clave en su salto al UCM.

En todo caso, habrá que esperar para descubrirlo. Dirigida por Matt Shakman, The Fantastic Four: First Steps, con guion de Josh Friedman (El Reino del Planeta de los Simios), Jeff Kaplan e Ian Springer, también cuenta en su elenco con Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer, Ralph Ineson como Galactus, así como con Natasha Lyonne y Paul Walter-Hauser, cuyos papeles todavía no se han revelado.