VÍDEO: ¿Es Doom (Robert Downey Jr.) el personaje oculto del rodaje de Los 4 Fantásticos en España?

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

The Fantastic Four: First Steps llegará a los cines el 25 de julio de 2025 y su rodaje, para el cual el equipo se ha trasladado recientemente a España, concretamente a Oviedo, terminará en breve. Y aunque en proyectos tan esperados como los de Marvel Studios siempre acaban filtrándose reveladoras imágenes del set, en esta ocasión un vídeo ha dejado más incógnitas que respuestas. Se trata de un breve clip que muestra a un actor al que un miembro del equipo se afanaba en ocultar y cuya identidad sigue siendo un misterio.

En las redes sociales circula un breve vídeo, de apenas un par de segundos de duración, en el que se ve a un hombre atravesar apresuradamente el espacio entre varios camiones, cubriendo con su cuerpo el de otra persona con la cabeza tapada por una manta. Aunque es imposible adivinar la identidad del individuo, a simple vista parece tratarse de un hombre.

A mysterious actor was on the set of ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS’ in Oviedo, Spain.



The crew wanted him to remain hidden 👀



(📸: @miibad7) pic.twitter.com/bcoyot0rxx — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) November 28, 2024

El hecho de que se hayan tomado tantas molestias por tapar el rostro de esa persona hace suponer que se trata de algún actor cuya implicación en la cinta es secreta... y es importante que se mantenga así.

Aunque conviene recordar que siempre cabe la posibilidad de que el individuo del vídeo encarne a otro personaje totalmente distinto, la principal teoría es que podría tratarse del mismísimo Robert Downey Jr., quien debutaría así como el Doctor Doom en la cinta de Matt Shakman (aunque solo fuera en una escena post-créditos) antes de mostrarse como el gran villano de Vengadores: Doomsday.

También es posible que se trate de alguno de los villanos, que no quiere revelar su aspecto antes de tiempo, o incluso de uno de los personajes protagonistas, que estarían ocultando los trajes definitivos que lucirán en la película.

"Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de sus lazos familiares, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y como si el plan de Galactus de devorar el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera lo suficientemente grave, las cosas se vuelven inesperadamente personales", reza la sinopsis de la cinta.