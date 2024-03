Vengadores: Secret Wars reunirá a Spider-Man con la variante de uno de los grandes héroes de Marvel

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Marvel tiene previsto estrenar en cines Vengadores: Secret Wars el 7 de mayo de 2027 y poner así fin a la denominada Saga del Multiverso. Una nueva información apunta a que, además de contar con una legión de personajes, entre los que destacarán importantes viejos conocidos, el film supondrá el esperado reencuentro entre dos de sus más queridos héroes.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama de Vengadores: Secret Wars, se encuentran guardados bajo llave. Sin embargo, desde hace ya bastantes meses, semana a semana surgen todo tipo de rumores alrededor de la película. Un filme que, hay que recordar, aún sigue sin director tras tras la salida de Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

Ahora, el más reciente rumor guarda relación con Iron Man (Robert Downey Jr.) y Spider-Man (Tom Holland). La amistad entre estos dos queridos héroes de Marvel era especialmente profunda, y tras el sacrificio de Tony Stark para librar al mundo de la maldad de Thanos en Vengadores: Endgame, Peter Parker perdió a su amigo y mentor, al hombre que le reclutó para unirse a los Vengadores.

Sin embargo, según ha comentado MyTimeToShineHello a través de su cuenta en X, antes Twitter, Tony Stark volverá a encontrarse con Peter Parker en algún momento del filme. Esta nueva información asegura que la que se encontrará con Spider-Man no será el Iron Man de la Tierra-616, sino una variante procedente de la Tierra-838 que clama venganza.

They will meet again in Secret Wars https://t.co/EgnELR8MtU