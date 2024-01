Muy malas noticias para Vengadores 5 de Marvel

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Marvel tenía previsto estrenar Vengadores 5, que inicialmente llevaba por título Avengers: The Kang Dynasty, el 30 de abril de 2026. Sin embargo, la Casa de las Ideas ha cambiado de planes y el filme ya no llegará a las salas en esa fecha.

Así lo reveló el insider Alex Perez a través de Twitter. "Tened en cuenta: Vengadores 5 NO saldrá en 2026. Todavía queda mucho trabajo por hacer y demasiado por configurar antes de que puedan sumergirse profundamente en la próxima película de Vengadores", escribió.

Be advised: Avengers 5 is NOT coming out 2026. There is still much work to be tended to and too much to be set up before they can dive deep into the upcoming Avengers movie pic.twitter.com/MTlybhh0go