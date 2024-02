Triunfo de Oppenheimer y batacazo de Barbie en los BAFTA, que reduce sus posibilidades en los Oscar

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

La 77.ª edición de los BAFTA tuvo lugar en Londres la noche de este domingo 18 de febrero, una ceremonia en la que Oppenheimer fue la gran vencedora, alzándose con siete premios de los 13 galardones a los que estaba nominada. También brillo Pobres criaturas, que se hizo con 5 premios de los 11 a los que optaba. La cruz fue para Barbie, contaba con cinco nominaciones y se fue con las manos vacías: Un batacazo que mina notablemente las posibilidades a la cinta de Greta Gerwig de cara a los Oscar 2024.

Margot Robbie se quedó sin el premio a mejor actriz protagonista, galardón que fue a parar a Emma Stone por Pobres criaturas. Robert Downey Jr., también venció a Ryan Gosling como mejor actor de reparto por su trabajo en Oppenheimer. Barbie también competía por el reconocimiento a mejor guion original, que finalmente se llevó Anatomía de una caída, así como por los premios a mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción, que fueron para Pobres criaturas.

Barbie no solo se ha ido de manos vacías en los BAFTA, sino que además no está nominada a los Oscar en dos importantes categorías: Robbie no es candidata al premio a mejor actriz y Gerwig tampoco opta al galardón a mejor dirección. Barbie tampoco brilló en los Globos de Oro, entrega de premios en la que, de nuevo, Oppenheimer se impuso.

Recientemente, Robbie habló sobre las nominaciones a los Oscar y las ausencias de Barbie en las categorías de mejor dirección y mejor actriz protagonista. "No hay manera de sentirse triste cuando sabes que tienes tanta suerte. Estoy más que emocionada por tener ocho nominaciones a los premios de la Academia, es salvaje", dijo, aunque mencionó la no nominación a Gerwig.

"Obviamente, creo que Greta debería estar nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en la vida, lo que logró, realmente lo es. Simplemente sospecho que esto es más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria", opinó.

"Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura, afectaría a la cultura, simplemente generaría algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y en algunos casos, mucho más de lo que jamás soñamos. Y esa es realmente la mayor recompensa que podría surgir de todo esto", agregó la estrella.

Además del premio a la mejor película, Barbie opta al Oscar a mejor actor de reparto (Ryan Gosling), mejor actriz de reparto (America Ferrera), mejor guión adaptado (Greta Gerwig y Noah Baumbach), mejor diseño de vestuario (Jacqueline Durran) y mejor canción original (I'm Just Ken de Mark Ronson y Andrew Wyatt y What Was I Made For? de Billie Eilish y Finneas O'Connell).

En total son ocho las nominaciones de Barbie frente a las 13 de Oppenheimer y las 11 de Pobres Criaturas, las dos grandes favoritas de cara a la gala de los Oscar que se celebrará el próximo 10 de marzo en el Kodak Theatre de Los Ángeles.