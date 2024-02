Margot Robbie rompe su silencio tras su no nominación a los Oscar por Barbie

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

El anuncio de las nominaciones a los premios Oscar 2024 ha generado un extenso debate por la ausencia de Barbie, la cinta más taquillera del año, en las categorías de mejor dirección para Greta Gerwig y de mejor actriz para Margot Robbie. Personalidades como Ryan Gosling, America Ferrera o incluso Hillary Clinton han criticado la situación. Ahora, la propia Robbie ha dado su opinión al respecto.

En un encuentro organizado por el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), la actriz ha explicado que a nivel personal no le ha afectado quedarse fuera de la carrera por el Oscar a pesar de ser una de las grandes figuras del año. "No hay forma de sentirse triste cuando sabes que has sido bendecida", confiesa.

"Obviamente, creo que Greta debía ser nominada como directora, porque lo que hizo solo pasa una vez en una carrera, una vez en la vida, lo que logró, realmente lo es", añade, asegurando que no entiende cómo la cineasta también ha sido obviada de entre las finalistas por la estatuilla. Aun así, celebra lo conseguido por la película y apunta como causa del presunto ninguneo a la buena calidad de estrenos del pasado curso.

"Ha sido un año increíble para todas las películas. Creo que es más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria. [Estoy] más que sobrepasada de que tengamos ocho nominaciones a los premios de la Academia, es tan salvaje", continúa, agradecida. Y es que Robbie también es productora de Barbie, por lo que opta a ganar en la categoría de mejor película.

"Que todos hayan recibido los reconocimientos que han tenido es simplemente increíble, y también el reconocimiento a mejor película. Nos propusimos hacer algo que cambiara y afectara a la cultura, que generara algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y en algunos casos, mucho más de lo que jamás soñamos. Esa es, verdaderamente, la mayor recompensa que podría surgir de todo esto", sentencia la actriz.

De esta forma, Robbie trata de centrarse en lo positivo de todo el reconocimiento a su filme en lugar de enfocarse en que una vez más se quedará sin levantar el Oscar por su trabajo interpretativo. Además, al igual que ella como productora, Gerwig también opta al premio en la categoría de mejor guion adaptado junto a su marido Noah Baumbach.