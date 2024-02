Billie Eilish reivindica a Greta Gerwig en los Grammy tras su ninguneo en los Oscar

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, fue una de las triunfadoras de los Grammy 2024. El filme, que llegaba a los galardones con 11 nominaciones, acabó llevándose tres de los reconocimientos.

Billie Eilish y Finneas O'Connell ganaron el premio a la canción del año por What Was I Made For?, tema compuesto para la película. Los artistas competían con A&W de Lana Del Rey, Anti-Hero de Taylor Swift, Butterfly de Jon Batiste, Dance the Night de Dua Lipa, también de Barbie, Flowers de Miley Cyrus, Kill Bill de SZA y Vampire de Olivia Rodrigo.

Durante su discurso al recoger el premios, Eilish hizo un reconocimiento especial a la directora de Barbie, Greta Gerwig, por "hacer la mejor película del año". Con este comentario, la artista parecía hacer referencia al hecho de que la cineasta quedó fuera de la categoría a la mejor dirección en las nominaciones a los premios Oscar. Unas nominaciones que también se olvidaron de la protagonista del filme, Margot Robbie.

"Habíamos estado trabajando tres días a la semana y no se nos ocurrían cosas, e incluso si se nos ocurrían cosas, simplemente no quedaban bien", declaró la estrella, admitiendo que estaba viviendo un bloqueo creativo antes de participar en Barbie.

"Me preocupé mucho, me puse nerviosa, sentí que todo iba a terminar. Estaba en un lugar muy oscuro, es un poco difícil recordarlo, pero Greta vino a nosotros y nos ofreció algo que nos cambiaría la vida y que ni siquiera sabíamos que iba a cambiarnos la vida tanto", añadió.

El tema también se llevó el reconocimiento a la mejor canción escrita para medios visuales, donde competía con otras tres canciones de Barbie: Dance the Night de Dua Lipa, I'm Just Ken de Ryan Gosling y Barbie World de Nicki Minaj y Ice Spice, así como con Lift Me Up de Rihanna para Black Panther: Wakanda Forever.

Barbie the Album se llevó el Grammy a la mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales. Daisy Jones & the Six, Black Panther: Wakanda Forever, Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3 y Weird: The Al Yankovic Story también competían por el premio.