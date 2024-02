Barbie: ¿Cantará Ryan Gosling en los Oscar 2024 I'm Just Ken?

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

I'm Just Ken, tema de Barbie cantado por Ryan Gosling, está nominado al Oscar a mejor canción original. Las canciones que optan al galardón en esta categoría se interpretan en la ceremonia, pero todavía no está claro si el actor subirá al escenario del Dolby Theatre.

En una entrevista con Variety, le preguntaron a Gosling si cantaría en la gala. "Todavía no me lo han pedido. Puede que sea demasiado arriesgado que yo lo haga. No sé cómo funcionaría eso. Pero estoy abierto a ello", declaró.

Por su parte, Margot Robbie ha dejado claro que está deseando ver a su compañero entonar I'm Just Ken en los Oscar. "No te preocupes, estamos insistiendo a Ryan siempre que podemos: 'Hazlo. Vamos. Será divertido'", confesó la actriz.

La misma opinión tiene Mark Ronson, productor de la canción. "Eso sería genial. ¿Te lo ha confirmado? Quiero saberlo ¡Es mi sueño! Es mi sueño", dijo en una entrevista con Variety.

Kingsley Ben-Adir, que interpreta en la película a otro de los Ken, incluso se ha ofrecido para acompañar a Gosling en el escenario. "Canté un poco en la canción. Si están planeando hacer algún tipo de actuación, ¡me apunto!", declaró a ET.

I'm Just Ken competirá por la estatuilla con otro tema de Barbie, What was I made for? de Billie Eilish, así como con Wahzhazhe (A Song for My People) de Osage Tribal Singers para Los asesinos de la luna; It never went away de Jon Batiste y Dan Wilson para American Symphony y The fire inside de Becky G para Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes.

Barbie está nominada a ocho premios Oscar, incluyendo los reconocimientos a mejor película, mejor actor de reparto para Gosling, mejor actriz de reparto para America Ferrera y mejor guion adaptado.