Los Oscar ningunean a Margot Robbie y Greta Gerwig y los fans estallan: "Ken tiene más nominaciones que Barbie"

Barbie suma ocho nominaciones en los premios Oscar 2024, incluyendo mejor película, a mejor actor de reparto para Ryan Gosling y mejor actriz de reparto para America Ferrera. Sin embargo, Greta Gerwig y Margot Robbie han sido las grandes olvidadas de la edición, ya que no optan a los premios a mejor dirección y mejor actriz.

Tras anunciarse las candidaturas, muchos usuarios en Twitter han remarcado este detalle y han mostrado su indignación. "Greta Gerwig hizo una película que fue aclamada por la crítica, culturalmente impactante, hilarante, única, visualmente excepcional, con un reparto y una actuación perfectos, que dejó a la gente riendo, llorando y pensando y ganó mil millones de dólares en taquilla. ¿Pero no hay nominación a mejor dirección?", reza un tuit.

Greta Gerwig made a film that was critically acclaimed, culturally impactful, hilarious, unique, visually exceptional, perfectly cast and acted, left people laughing, crying and thinking AND made a billion dollars at the box office. But no Best Director nom?! #Barbie #Oscars2024 pic.twitter.com/ePfuiDbEfm — Leigh Lewallen (@leighlew3) January 23, 2024

"¿Ryan Gosling, aunque lo merecía, consiguió una nominación al Oscar por Barbie, mientras que Greta Gerwig y Margot Robbie no? Prueba completamente el mensaje de la película", se puede leer en otro post.

Ryan Gosling, while deserving, got an Oscar nomination for Barbie while Greta Gerwig and Margot Robbie didn’t? Completely proving the point of the movie in 20 fucking 24 you cannot make this up #Oscars2024 #Oscars pic.twitter.com/EvnPJcP8Xn — rhys (he/him) (@rhysr97) January 23, 2024

"Solo una mujer puede ser nominada a mejor dirección a la vez", remarcó otro internauta, y es que este año Justine Triet es la única mujer que opta al premio por Anatomía de una caída. "Greta Gerwig hizo que los ideales feministas fueran completamente digeribles para las masas, por lo que, por supuesto, no iba a ser nominada por la Academia (que ha otorgado el premio a tres mujeres en sus 96 años) como mejor directora", se quejó otro usuario. "Academia, no te preocupes, está bien. Puedes nominar a más de una mujer como mejor directora cada año. Está bien", reza otra publicación.

Only one woman is every allowed to be nominated for best director at once. — Esther Zuckerman (@ezwrites) January 23, 2024

Greta Gerwig made feminist ideals completely digestible for the MASSES so of course she wouldn’t be nominated by the Academy—which has given the award to three women in its entire 96 years—for best director. — Casey Mink (@Casey_Mink) January 23, 2024

Academy, don’t worry, it’s really okay. You can nominate more than one woman for Best Director every year. It’s okay — Nora Dominick (@noradominick) January 23, 2024

"Ryan Gosling es nominado por Barbie (¡Me alegro! ¡Sin duda también merece el galardón!), pero Margot Robbie (la propia Barbie) y Greta Gerwig (la directora de la película que batió récords) son olvidadas. ¿No vimos la misma película sobre Barbie?", planteó otro tuitero.

Ryan Gosling gets nominated for #Barbie (I'm glad! He certainly deserves the accolade, too!), but Margot Robbie — BARBIE HERSELF — and Greta Gerwig — the DIRECTOR of the record-breaking movie — get snubbed.



Did we not watch the same movie ABOUT Barbie?pic.twitter.com/4nmIHU3kMA — shelby elpers (@shelbbs247) January 23, 2024

"Simplemente no hay manera de que Ryan Gosling consiguiera una nominación por Barbie pero Margot no" o "Ken consiguió más nominaciones por la película de Barbie que la propia Barbie" son otros comentarios que han aparecido en la red social

there’s just no way ryan gosling secured a nomination for barbie but margot didn’t pic.twitter.com/M7Oah1H2Sc — ceo of kory (@korysverse) January 23, 2024

ken getting more nominations for the barbie movie than barbie herselfpic.twitter.com/kcgpMAiI3V — iya ★ (@hotmessjunk) January 23, 2024

"Greta Gerwig fue olvidada como mejor directora. Absurdo. Barbie no solo es una de las películas con mejores críticas del año, sino también la más taquillera. Simplemente completamente absurdo", se puede leer en otro post.

Greta Gerwig was snubbed for Best Director. Absurd.



"Barbie" is not only one of the best-reviewed films of the year but also the highest-grossing.



Just completely absurd.#Oscars2024 — Charlotte Clymer 🇺🇦 (@cmclymer) January 23, 2024

Las chicas viendo como el mundo es y sigue siendo una mojo dojo casa house porque a ryan gosling lo nominaron por ser ken pero a margot robbie QUE ERA BARBIE y a greta gerwig que es la directora no las nominaron#Oscars



pic.twitter.com/7YaI3wVVrO — 𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 (taylor’s version) (@ilianacucu) January 23, 2024

Greta no fue nominada como mejor directora, Margot no fue nominada como mejor actriz pero Ryan Gosling si como actor de reparto? RARO #Oscars #Barbie pic.twitter.com/97TJPtjGb9 — anna (@silver_haze28) January 23, 2024

No nominaron a Margot ni a Greta pero si a Ryan Gosling 💀, literalmente ese el el punto de la peli de Barbie, que hdp los #Oscars pic.twitter.com/dMIAoxknPP — agosto BP (@agostoalbbbb) January 23, 2024