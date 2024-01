Ryan Gosling critica la no nominación de Margot Robbie y Greta Gerwig al Oscar: "No hay Ken sin Barbie"

Ryan Gosling critican la no nominación de Margot Robbie y Greta Gerwig al Oscar: "No hay Ken sin Barbie"

Ryan Gosling critican la no nominación de Margot Robbie y Greta Gerwig al Oscar: "No hay Ken sin Barbie" - WARNER

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio)

Margot Robbie y Greta Gerwig, la protagonista y la directora de Barbie, han sido dos de las principales ausencias entre los artistas nominados a los premios Oscar 2024. El filme ha obtenido ocho candidaturas, entre ellas la de mejor película, pero ni su actriz principal ni su cineasta han logrado ser finalistas en sus respectivas categorías.

Algo que ha molestado mucho al resto del equipo de la cinta. Ryan Gosling, nominado a mejor actor de reparto por su papel de Ken, y America Ferrera, nominada a mejor actriz de reparto por su interpretación de Gloria, han emitido dos rotundos comunicados en los que han expresado su malestar.

"Es un gran honor para mí ser nominado por mis compañeros de profesión junto a artistas tan notables en un año con tantas películas maravillosas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken", comienza agradeciendo Gosling en un escrito publicado por el periodista Kyle Buchanan, del The New York Times.

Ryan Gosling just released a statement that directly calls out this morning’s Gerwig and Robbie snubs in best director and best actress: pic.twitter.com/gf5vQI5Z0c — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 23, 2024

"Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta cinta histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genialidad", se lamenta a continuación.

"Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", asegura el intérprete. "Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros merecidos nominados", defiende.

"Dicho esto, estoy muy feliz por America Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora", sentencia Gosling. Precisamente, Ferrera también ha mostrado su descontento con el ninguneo de los Oscar a Robbie y Gerwig.

"Me decepcionó muchísimo que no fueran nominadas", asegura en declaraciones a Variety. "Greta ha hecho prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo, coger algo que no tenía valor inherente para la mayoría de las personas y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista", insiste.

"Lo que Margot logró como actriz es realmente increíble", continúa en referencia a su compañera en el reparto de Barbie. "Una de las cosas de Margot como actriz es lo fácil que hace parecer todo. Y tal vez la gente ha sido engañada y piensa que ese trabajo es sencillo, pero Margot es mágica como actriz frente a la pantalla, y fue uno de los honores de mi carrera poder presenciar cómo realizaba la increíble actuación que hizo. Aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi opinión, es una maestra", concluye Ferrera, rotunda.

El pesar de Gosling y Ferrera también ha sido el de miles de fans que, a través de las redes sociales, han criticado a la Academia por no nominar a las dos principales figuras de la película más taquillera de 2023. En cualquier caso, Robbie y Gerwig sí han sido nominadas. La intérprete compite como productora de Barbie en la categoría de mejor película, mientras que la cineasta es candidata a mejor guion adaptado junto a su marido, Noah Baumbach.