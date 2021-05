El tráiler de Spider-Man 3 No Way Home... no es lo que los fans de Marvel esperaban

Spider-Man 3 No Way Home

Spider-Man 3 No Way Home - SONY/MARVEL

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler oficial, literalmente hablando, de Spider-Man 3: No Way Home. Ha sido la cuenta de Twitter de la película quien ha realizado este esperado anuncio que, eso sí, no es lo que los fans se esperaba. Y es que, siguiendo la dinámica de su protagonista, Tom Holland, Marvel ha querido trolear a sus fans subiendo una imagen del tráiler sí, pero en el sentido del enorme camión de transporte de la película.

((AVISO: ESTA NOTICIA NO CONTIENE SPOILERS))

Si has pinchado en ésta noticia esperando encontrar el primer avance de Spider-Man, desgraciadamente ese no va a ser el caso. Tan sólo se trata de una pequeña broma del equipo de publicidad de Spider-Man, que -atendiendo a las solicitudes de los fans que quieren ver de nuevo a Holland en acción- les ha dado lo que querían... el tráiler de No Way Home "según lo solicitado", retuiteando la foto subida por una cuenta fan.

as requested https://t.co/SzoUrlpnh4 — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) May 19, 2021

Respecto al auténtico primer adelanto, la fecha de su lanzamiento es un misterio tan grande como el villano de Lejos de Casa, pero en este momento los rumores respecto a No Way Home son casi infinitos, y van desde el más que posible regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a la aparición de una estatua gigante de Capitán América en mitad de Nueva York.

Los regresos que si han sido confirmados incluyen, además de a Holland y Zendaya como protagonistas, al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y J. Jonah Jameson de J.K. Simmons, además de dos antiguos villanos: Electro de Jamie Foxx y Doctor Octopus de Alfred Molina. Con tal elenco, no es extraño que los fans estén ansiosos por ver el primer tráiler.

Spider-Man: No Way Home tiene previsto su estreno el 17 de diciembre.