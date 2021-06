Spider-Man No Way Home: ¿Ha confirmado Willem Dafoe el regreso del Duende Verde?

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

A la espera del ansiado primer tráiler, a cuenta del que Sony Pictures y Marvel Studios, siguen 'troleando' a los fans, las informaciones sobre Spider-Man: No Way Home siguen llegando poco a poco. Y en esta ocasión tienen como protagonista a un viejo conocido de la saga, Willem Dafoe.

El actor que encarnó a Norman Osborne, el villano conocido como el Duende Verde, en la primera trilogía de la saga dirigida por Sam Raimi, podría haber dado pistas sobre su rumoreado regreso.

En una entrevista concedida recientemente a Collider, el actor habló de 'Inside' y se refirió a otras de las películas que había filmado este año, pero dijo cuidarse muy mucho de no 'spoilear' ningún otro de sus trabajos. "Las otras cosas que he estado haciendo últimamente... prefiero esperar hasta que estemos listos para que salgan", aseguró al ser preguntado por otros filmes.

Willem Dafoe was ask what films he had filmed this year during his interview with @Collider



He talked about how he filmed "Inside" then said "The other things I been doing lately I prefer to wait till we're ready for them to come out" pic.twitter.com/TOlmRkrOIi