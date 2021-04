Así rejuvenecerá Spider-Man 3: No Way Home al Doctor Octopus de Alfred Molina

Alfred Molina volverá a interpretar al Doctor Octopus en Spider-Man: No Way Home. El actor confirmó lo que se había filtrado ya hace meses: que retomará el papel que ya encarnó en la segunda película de la trilogía arácnida de Sam Raimi y reveló que en ésta ocasión volverá rejuvenecido gracias a la tecnología CGI.

Como ya hicieron con Tony Stark en Capitán América: Civil War y con Nick Furia en Capitana Marvel, el UCM volverá a utilizar puntera tecnología digital para rejuvenecer más de 15 años al actor.

Spider-Man 2 se estrenó en 2004, y con No Way Home ambientada en 2024 aproximadamente tras el Lapso, la trama se remontará a la aparente muerte de Octopus en la anterior película, para narrar qué ocurrió realmente con el villano.

El propio Molina explicó en una entrevista con Variety que volver a interpretar al villano "es algo maravilloso tras 17 años, pero ahora tengo dos barbillas, patas de gallo y la espalda ligeramente descuidada". Cuando le explicó al director Jon Watts su preocupación en este sentido, el cineasta "simplemente me miró y dijo: '¿Viste lo que le hicimos a Bob Downey Jr. y Sam Jackson?'", agregó el veterano actor.

Sin embargo, en la misma entrevista, Molina se refirió a la técnica de rejuvenecimiento digital como un problema para los actores, poniendo como ejemplo El Irlandés de Martin Scorsese. "Hicieron que la cara de Robert DeNiro pareciera más joven, pero cuando estaba peleando parecía un tipo mayor. ¡Parecía un viejo! Eso es lo que más me preocupa", sentenció.

Por el momento, se desconoce cómo explicará No Way Home el regreso no sólo de Octopus, sino también de Electro de Jamie Foxx. A estas alturas está bastante claro que el filme mezclará varias realidades y, más que probablemente, contará con los Spider-Man de Andrew Garfield y Tom Holland.

Para saber qué ocurrió exactamente con el villano de Alfred Molina tras Spider-Man 2 habrá que esperar hasta el 17 de diciembre, fecha de estreno prevista para No Way Home.