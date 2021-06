El tráiler de Spider-Man: No Way Home no llega por culpa de Sony... y también de Marvel y sus series

La colaboración entre Kevin Feige y Sony podría estar retrasando el estreno del tráiler de Spider-Man: No Way Home

Marvel/Archivo

Las semanas pasan y el tráiler de Spider-Man: No Way Home sigue sin ver la luz a tan solo seis meses del estreno de la película. Y esta demora, que está haciendo enloquecer a los seguidores más impacientes del trepamuros, tiene una explicación estratégica más allá de la intención de generar expectación entre los fans.

Según ha explicado el director de marketing de Walt Disney Studios, Asad Ayaz, la promoción de la nueva película de Spider-Man se esta llevando a cabo de forma coordinada entre Sony, propietarios de los derechos del superhéroe arácnido, y Kevin Feige, director de Marvel Studios.

"Sony está llevando la promoción de Spider-Man por completo", ha señalado Ayaz antes de explicar que "Kevin Feige y su equipo están coordinándose estrechamente en esto con el equipo de Sony". El representante de marketing de Disney ha dejado claro que, a pesar de mantener conversaciones, ambos estudios no están trabajando juntos porque "es su película".

"Son ellos los que lo están llevando, pero estamos coordinándonos para asegurarnos de que todos salimos beneficiados con ello", ha concluido Ayaz.

Aunque Sony ya ha customizado sus redes sociales con imágenes que hacen referencia a Spider-Man: No Way Home, lo cierto es que además de no haber lanzado aún ningún tráiler, tampoco ha revelado muchos detalles sobre la trama. Si bien es pronto para afirmarlo a ciencia cierta, esa colaboración entre ambos estudios podría significar que Marvel prefiera esperar a lanzar el primer avance de Spider-Man, ya que este podría desvelar antes de tiempo algo relacionado con sus próximos proyectos, como algunos los episodios que aún quedan por emitir de Loki.

Una idea nada descabellada si se tiene en cuenta que la serie del Dios del Engaño apunta a convertirse en el origen del Multiverso en torno al que girará en gran medida la nueva película del trepamuros. Algo similar sucedió con el lanzamiento del tráiler de Spider-Man: Lejos de casa que tuvo que esperar al estreno de Vengadores: Endgame para ser visto, ya que revelaba la muerte de Tony Stark.

El filme protagonizado por Tom Holland como el superhéroe arácnido y Zendaya como MJ, contará también con la participación de Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y de los villanos, el Doctor Octopus y Electro, interpretados por Alfred Molina y Jamie Foxx, entre muchos otros. Aunque aún no se ha confirmado, también se espera que en la cinta puedan aparecer encarnaciones previas del superhéroe como las de Tobey Maguire o Andrew Garfield. La película llegará a las salas en diciembre de 2021.