El tráiler de Spider-Man: No Way Home se ríe (otra vez) de los fans de Marvel

El tráiler de Spider-Man: No Way Home se vuelve a reír de los fans de Marvel

El tráiler de Spider-Man: No Way Home se vuelve a reír de los fans de Marvel - SONY/MARVEL

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home, es sin duda uno de los estrenos más esperados de Marvel. Muestra de ello es que, a poco más de seis meses de que llegue a las salas, la película aún no cuenta con un tráiler oficial, lo que está haciendo que los fans emulen a su héroe y estén que se suban por las paredes.

El equipo detrás de la promoción del filme lo sabe y, una vez más, ha decidido jugar con todos aquellos que claman por que se publique el esperado avance de la cinta. La cuenta oficial de la película ha compartido en su cuenta de Twitter un meme en el que 'trolean' a todos aquellos que especulan con la fecha en la que se lanzará el tráiler.

A un lado se ve una carretera en la que se lee el cartel "No intentes adivinarlo y simplemente espera al tráiler", al otro una que dice "Dios mío, va a salir hoy a las 9 de la mañana" y en medio un coche dando un volantazo para coger la segunda opción. "Por favor, quedaos en el de la izquierda", piden desde el Estudio.

pls keep left https://t.co/R6NV1NnqXZ — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 9, 2021

No es la primera vez que los fans tienen la sensación de que es el propio Peter Parker quien administra las redes de la película con su humor socarrón. Hace unas semanas, la misma cuenta compartió una imagen de un camión (tráiler) de la producción con el título y el logo del filme serigrafiados en el lateral bajo la frase "como habíais pedido".

as requested https://t.co/SzoUrlpnh4 — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) May 19, 2021

La esperanza de que el tráiler de Spider-Man: No Way Home se estrene el 10 de junio se basaba en que, una semana antes, un fan subió a Twitter una imagen supuestamente filtrada de la cadena de cines AMC. En ella, junto a la fecha de estreno de los avances de otros títulos, aparecía este día asignado para el primer avance del filme protagonizado por Tom Holland.

Anteriormente también se rumoreó que el primer adelanto de la tercera entrega del arácnido podía llegar el 1 de junio, con motivo del cumpleaños de Tom Holland. Algo que Marvel ha hecho en ocasiones anteriores, pero que en esta ocasión quedó en una ilusión.

Existen infinitos rumores y supuestas filtraciones en torno a la tercera película de Spider-Man que no hacen más que aumentar la expectación entre los seguidores. El más que posible regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, volver a ver a Willem Dafoe dando vida al Duende Verde o la aparición de una estatua gigante de Capitán América en mitad de Nueva York son algunos de ellos.

Los regresos que si han sido confirmados incluyen, además de a Holland y Zendaya como protagonistas, al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y J. Jonah Jameson de J.K. Simmons, además de dos antiguos villanos: Electro de Jamie Foxx y Doctor Octopus de Alfred Molina. Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 17 de diciembre.