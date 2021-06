El tráiler de Spider-Man: No Way Home se sigue mofando de los fans de Marvel

El tráiler de Spider-Man: No Way Home se sigue mofando de los fans de Marvel - SONY/MARVEL

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

El esperado primer tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' sigue haciéndose de rogar. Aunque los fans esperan ansiosos el primer avance de la tercera aventura en solitario del Peter Parker encarnado por Tom Holland, Sony Pictures y Marvel Studioscontinúan resistiéndose a lanzar las primeras imágenes oficiales de la cinta, que llegará a los cines en diciembre. Eso sí, mientras tanto, a través de sus redes sociales, el estudio sigue disfrutando con su constante 'troleo' al fandom más impaciente.

Aunque el teaser mostrado en español y portugués daba algunas vistas a los fans, dejando una vez entrever la más que posible conexión de 'No Way Home' con 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness', lo cierto es que Sony parece que le ha cogido el gusto por mofarse de los fans que reclaman el tráiler. Lo último ha llagado desde su cuenta oficial de Instagram en la India, donde ha compartido el logo de la película con emoticonos.

En la red social, puede verse una imagen con tres emojis, el primero es una equis roja, el segundo parece ser un mapa y el tercero una casa. Es el título de la cinta, que solo ha conseguido provocar que los fans no vean saciado el hype que tienen alrededor del filme, convertido ya en uno de los más esperados de la Fase 4 del UCM.

Ya es el tercer troleo del estudio, el primero fue cuando compartieron el 'tráiler oficial' de la cinta, un tráiler literal, pues se trataba de uno de los camiones del set de rodaje. El segundo fue cuando compartieron un meme en el que pedían paciencia a los fans, en el que sutilmente también pedían que dejasen de teorizar sobre el lanzamiento del avance.

as requested https://t.co/SzoUrlpnh4 — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) May 19, 2021

pls keep left https://t.co/R6NV1NnqXZ — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 9, 2021

A raíz de las informaciones que aseguraban que versiones anteriores del personaje se darán cita en la nueva película de Spider-Man, hay muchas teorías, rumores e incluso gran parte de la trama destapada en presuntas filtraciones del guión. De ahí, que muchos esperen el tráiler de 'No Way Home' para comprobar hasta qué punto esa supuesta revelación de la reunión de los tres Spideys cinematográficos (el de Tobey Maguire, el de Andrew Garfield y el de Tom Holland) es verídica.

De momento, lo único oficial son las reapariciones de Alfred Molina como el Doctor Octopus y de Jamie Foxx como Electro, aunque este último -a tenor de las últimas informaciones- no tendrá el aspecto azulado de 'The Amazing Spider-Man 2'. A falta de adelanto oficial, queda esperar al 17 de diciembre, fecha en la que llegará 'No Way Home' a los cines.