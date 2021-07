El final de Loki 1x06 explicado: ¿Guerra Multiversal en Marvel?

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Y, por fin, llegó el desenlace de la primera temporada de 'Loki', la primera serie de Marvel Studios que contará con una segunda tanda de episodios. Finalmente, el dios del engaño interpretado por Tom Hiddleston y Sylvie (Sophia Di Martino) logran descubrir quién está realmente tras la Agencia de Variación Temporal.

Así, y después de múltiples teorías, la Casa de las Ideas ha mostrado sus cartas, marcando también de forma definitiva el devenir de la Fase 4 de su Universo Cinematográfico con la presentación de un personaje llamado a ser el centro del parece que oscuro futuro en el UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final, una teoría del fandom era la correcta: el que estaba tras los hilos de la AVT era el personaje interpretado por Jonathan Majors que, en principio iba a hacer su presentación en Ant-Man 3 como Kang el conquistador (Nathaniel Richards). Sin embargo, esta versión del supervillano no tiene nada que ver con lo que podría pensarse inicialmente. De hecho, en 'Loki' es conocido como El Que Permanece, el sobrenombre de otro personaje que en los cómics también está estrechamente relacionado con al AVT y su creación.

Tras presentarse ante Loki y Sylvie dentro de la Ciudadela al Final del Tiempo y revelarles que ha sido él mismo el que les ha guiado hasta su castillo. Les explica que es un científico proveniente del siglo XXXI y fue el quién creó a los Guardianes del Tiempo y a la AVT fue para mantener el orden de los diferentes multiversos, pues el descubrimiento de diferentes realidades provocó una brutal guerra entre mundos alternativos y las versiones alternativas de El Que Permanece.

Aparentemente cansado de vivir eternamente, El que permanece les ofrece a los dos Loki ser los gobernantes de la AVT para que él pueda retirarse plácidamente... o, por el contrario, asesinarlo y desatar el caos multiversal.

Y es que, como el propio Kang advierte, sin él, con el multiverso descontrolado aflorarán variantes suyas menos benevolentes. "Habéis venido a matar al Diablo, no pues sabed que yo os mantengo a salvo y si creéis que yo soy malo... esperad a conocer a mis variantes", previene.

Ante este dilema, Loki y Sylvie reaccionan de manera opuesta. El primero decide mantener el status quo, mientras que la segunda opta por abrazar el caos y acabar con el tirano. Esto lleva a un enfrentamiento fratricida del que sale ganadora Sylvie, enviando a Loki a la AVT, para matar a solas a El Que Permanece. Este, al morir, lo hace sonriendo de manera un tanto espeluznante, dejando una enigmática despedida: "¡Hasta pronto!".

Una frase que deja en el aire la sospecha de que todo era un plan del propio Kang, incluida su propia muerte -que, por cierto, el personaje ha fingido en los cómics en numerosas ocasiones- para llegar a dominar el tiempo sin cortapisas.

Y es que ese "hasta pronto" marca lo que al final ha sido 'Loki', un punto y seguido. El dios del engaño termina en la AVT solo que no es la Agencia que se ha mostrado en la ficción, siendo esta una variante. Prueba de ello es que cuando Loki se reencuentra con Mobius y la Cazadora B-15, estos no recuerdan quién es él y que cuando levanta la vista ve las efigies de los Guardianes del Tiempo, estas han sido sustituidas por una gran estatua de El Que Permanece que, ahora sí, viste ya el atuendo propio de Kang en los cómics.

LA GUERRA MULTIVERSAL Y NUEVOS VILLANOS

La decisión de Sylvie y su traición a Loki, el cual parece haber cambiado en todo este viaje, traerá una serie de consecuencias el UCM cuyo alcance es desconocido. Como bien declara El Que Permanece, él es, aparentemente, la variante más benevolente, lo que implica que aquellas variantes derrotadas en la guerra, volverán a enfrentarse por el dominio de los universos, dando pie a la entrada del Conquistador.

Sin embargo, aquí vuelve a plantearse la gran cuestión: ¿hasta qué punto era verdad lo que decía El que permanece? Un individuo que gobierna tiránicamente a costa de mantener un equilibrio "narcisista y autocomplaciente" y cuya despedida suena más a un 'volveré'. ¿Y si el propio Kang buscaba su destino para volver a desatar el caos? Él mismo lo decía: sabía todo lo que iba a pasar, ¿qué le impedía conocer de antemano que Sylvie iba a asesinarlo?

Por otro lado, también ha revelado la existencia de variantes de todo el mundo, incluidos los superhéroes, lo que puede significar que, bajo la coartada del caos multiversal, Kevin Feige y su equipo creativo de Marvel Studios pueden hacer y deshacer a placer. Desde introducir a los X-Men clásicos a crear variantes de los Cuatro Fantásticos -no hay que olvidar que Kang es en realidad Nathaniel Richards, descendiente de Mr. Fantástico y Sue Storm- o, incluso, a hacer realidad esa esperada reunión de tres diferentes Spider-Man en No Way Home. Las posibilidades son casi infinitas, lo provoca que toda la Fase 4, a pesar de tener un calendario anunciado, sea pura incertidumbre.

También deja incógnitas para la próxima temporada de 'Loki', en la que se revelará en qué línea temporal ha caído el desengañado dio del engaño y qué significa la efigie de Kang en la AVT. Muchas preguntas que, sin duda, desatarán el furor de los fans de las teorías.