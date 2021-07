Filtrada la aparición de Daredevil en Spider-Man No Way Home y en otra producción de Marvel

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

La cancelación de la serie Daredevil protagonizada por Charlie Cox dejó muy mal sabor de boca en muchos fans de Marvel. Durante meses han circulado muchos rumores sobre el posible regreso del personaje en el Universo Cinematográfico Marvel.

Aunque por el momento nada ha sido confirmado, el actor y fue captado en el rodaje de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). A esto se suman las últimas especulaciones, que apuntan a que el intérprete volverá a enfundarse el traje de Daredevil en otro proyecto de la Casa de las Ideas.

La periodista Grace Randolph dio la noticia a través de Twitter. "Puedo deciros que Charlie Cox no solo estará en She-Hulk, sino que aparecerá disfrazado como Daredevil, no solo como Matt Murdock, como en Spider-Man: No Way Home. Cuando lo veáis os volveréis locos", adelantó.

I can ALSO tell you that not only is #CharlieCox in #SheHulk



but he’ll appear in costume as #Daredevil



not just as Matt Murdock like in #SpiderManNoWayHome



When you see him, you’re gonna go crazy 😍#Marvel #MCU pic.twitter.com/sQYrSQ5ERf