El tráiler de Spider-Man: No Way Home, el gran regalo en el cumpleaños de Peter Parker

Está claro que a Sony y a Marvel Studios no les interesan las efemérides. El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) continúa generando desilusiones. Después de que los fans viesen que el estudio y Marvel obviasen el Spider-Man Day, y también los cumpleaños de Tom Holland y Tobey Maguire, tenían esperanzas de que la compañía aprovechase la fecha del nacimiento de Peter Parker, el 10 de agosto, para lanzar el avance. No ha sido así y el fandom ha vuelto a expresar su decepción.

Apenas cinco meses quedan para el estreno de la tercera aventura en solitario del superhéroe arácnido encarnado por Tom Holland y son varios los seguidores que han lamentado en redes sociales que Sony no haya aprovechado que el personaje debutó 10 de agosto de hace 60 años en el volumen 15 de 'Amazing Fantasy', todo un hito, pues la Casa de las Ideas nunca volvió a ser la misma.

A pesar de que la fecha apareció como Easter Egg en 'Spider-Man: Lejos de casa', en la escena del pasaporte, parece que Sony no ha tenido más en cuenta este aniversario, para disgusto del fandom, algo cansado ya de filtraciones, imágenes de artículos de merchandising y tráileres realizados por los fans.

Y, por supuesto, han sido las redes sociales donde los seguidores han compartido su más reciente decepción.

its peter parker's birthday and no trailer for him as a present. shame. — raminta ४ (@johnlokius) August 10, 2021

Today is canonically Peter Parker's birthday!



It'd sure be a great Birthday Present if we got a No Way Home trailer huh? pic.twitter.com/xWQWjgzp0t — TRAFON(s Backup Account) (@RiseFallNickBck) August 10, 2021

so today is peter parker’s birthday??? what if we get the nwh trailer today hahahahahahahaha jk..... unless? pic.twitter.com/y3OghkIKuX — ken (@wandaskory) August 10, 2021

HAPPY BIRTHDAY MY CUTEST PETER PARKER 🥰🎉

now pls give us your trailer 🥺#PETERPARKER pic.twitter.com/M5GDWLVS1J — happy, free, confused ellainee 🧣 (@ellainee18) August 10, 2021

Y es que las expectativas del fandom son muy altas. Tras lo sucedido en el final de temporada de 'Loki', en el que el estudio liderado por Kevin Feige abrió las puertas -de par en par- al multiverso y los rumores sobre la presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la cinta, son muchos los fanáticos que esperan ver el primer avance para saber hasta qué punto son fiables todas las supuestas filtraciones que han ido saliendo estos pasados meses.

Las únicas certezas que hay, de momento, son que Spider-Man: No Way Home se estrenará el 17 de diciembre, Tom Holland vuelve a meterse en la piel de Peter Parker, junto con otros 'sospechosos habituales' como Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, los cuales retoman sus papeles. En esta ocasión, el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch acompañará al joven héroe trepamuros.

Además, la cinta contará con el regreso de J.K. Simmons como J. Jonah Jameson -confirmado por el merchandising oficial-, así como también el de Alfred Molina como el Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro.