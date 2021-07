Spider-Man No Way Home: El primer tráiler no llega y los fans se deleitan con un genial póster no oficial

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

El tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) sigue haciéndose de rogar. El regreso del Spidey de Tom Holland, a pesar de estar previsto para el 17 de diciembre de este año, no tiene ni avance oficial ni cartel. Ante la falta de noticias, los propios fans están creando su propio material promocional... llegando a haber algunos carteles tan geniales que muchos dudarían de si fueran oficiales.

Tal es la ausencia de material promocional oficial, que hasta cadenas de cines en Estados Unidos han utilizado fanarts a modo de carteles de sustitución. De hecho, el artista Boss Logic, experto en crear artes propios que han hecho dudar a muchos de que sean, incluso, oficiales, ha creado su propio póster de la cinta. Y, por supuesto, el resultado es estupendo.

En su cartel, aparece el Hombre Araña en el Sanctum Sanctorum del Doctor Strange, el famoso refugio neoyorkino del Hechicero Supremo. Situado de espaldas, el superhéroe arácnido mira lo que parece un Nueva York bajo un hechizo similar al de la Bruja Escarlata en 'WandaVision'.

El cartel fan es muy certero, pues evita introducir elementos rumoreados, con la aparición del Spider-Man de Tobey Maguire o el de Andrew Garfield, centrándose en que el Doctor Stranger estará presente en la cinta.

El convertir a la Gran Manzana en una especie de ciudad psicodélica la envuelve en un misterio, del que podrían sacarse las suficientes teorías como para que pueda ser cualquier cosa. Esa ambigüedad ayuda a darle mayor veracidad, siendo uno de los fanarts más logrados.

A pesar de que 'Spider-Man: No Way Home' sigue siendo uno de los títulos que más expectación ha provocado, Sony continúa sin desvelar ningún detalle sobre la cinta. Su relación con el multiverso y la posible irrupción de Spider-Men de otras realidades -aunque negado pero cuyos rumores no han parado de aumentar-, han provocado que los fans estén más que ansiosos por un tráiler, que ofrecería algo de luz ante tanta especulación. De momento, toca seguir esperando al 17 de diciembre.