Nueva filtración de Spider-Man No Way Home confirma la presencia de otro mítico villano

La expectación ante el material oficial de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) que no llega hace que cualquier detalle de la producción que trasciende sea celebrado por los fans, ansiosos de nueva información sobre la cinta.

La última filtración ha llegado, como arte promocional de la película que, en esta ocasión, muestra la presencia de uno de los enemigos de las anteriores películas de Tom Holland como el trepamuros.

Es ni más ni menos que Mysterio, el villano al que dio vida Jake Gyllenhaal en Lejos de Casa, quien se ha dejado ver en las imágenes que, como si se trataran de un grafiti afirman: "Nosotros creemos en misterio".

Mysterio promo art for no way home pic.twitter.com/ST9lmpxbkZ — Spider-Man No Way Home News And Countdown (@SpiderMan3news) August 8, 2021

Más allá de lo anecdótico, las imágenes podrían estar confirmando no solo la presencia de Quentin Beck en la cinta, sino una de las supuestas filtraciones que daban un relato extremadamente detallado de cuál sería el argumento de la película.

Según esta versión de la trama, siguiendo con los acontecimientos del anterior filme, Peter Parker tendría que enfrentarse a un juicio por la muerte de Beck en el que, a las puertas del juzgado, le esperaría una turba de gente que apoya la versión de Mysterio y creen que Spider-Man es responsable de su muerte.

Es posible que las pintadas estén dando la razón a esta filtración, confirmando que, efectivamente, dicho movimiento a favor del villano existe en este Universo.

Para descubrir si la filtración es real y cómo encajan estas imágenes en la trama de la película, los fans tendrán que esperar al estreno de Spider-Man: No Way Home, que llegará a las salas el próximo 17 de diciembre.