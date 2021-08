Spider-Man No Way Home: Las fotos que confirman a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Daredevil en la película

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Los fans del trepamuros no pueden contener por más tiempo sus ganas de conocer más detalles sobre Spider-Man: No Way Home, dado que, a menos de cinco meses de su estreno, Sony no ha lanzado aún ningún tráiler ni imágenes promocionales en torno al filme.

Esa ausencia de información oficial ha hecho que algunos seguidores se conviertan en auténticos agentes de Shield a la caza de indicios que confirmen sus sospechas en torno a la película. Las última víctimas de esta caza de brujas han sido Tom Holland, Andrew Garfield, Kristen Dunst y Deborah Ann Woll.

La cuenta de Twitter @driiftyfilm ha publicado varias fotos, provenientes de una fuente anónima, que vinculan a todos estos intérpretes a la producción. Por un lado, el usuario afirma que las imágenes de Andrew Garfield y Tom Holland han sido tomadas en los Estudios Sunset Gower, lo cuál resultaría más que casual en caso de que no estuvieran ambos involucrados en la filmación de material adicional para la película.

Tom Holland was also spotted in LA yesterday, they're all in the same place rn and the source who took the images has just said that they were at Sunset Gower Studios in LA, which means they weren't just on a random walk together, they were filming, as Gower is a filming studio https://t.co/6skIxd4Txu pic.twitter.com/UttJqxhbrf