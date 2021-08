El tráiler de Spider-Man: No Way Home desilusiona (otra vez) a los fans de Marvel

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) sigue generando ilusiones y decepciones entre los fans de Marvel. El pasado 1 de agosto fue el Spider-Man Day y seguidores marvelitas de todo el mundo celebraron a lo grande el día de unos de los superhéroes más emblemáticos de la Casa de las Ideas... y esperaban que con motivo de una fecha tan señalada, Sony y Marvel ofrecieran el ansiado primer adelanto. Pero no fue así y los seguidores volvieron mostar su ilusión, y luego su decepción, en redes ante la ausencia del tráiler de 'No Way Home'.

Apenas cinco meses quedan para el estreno de la tercera aventura en solitario del superhéroe arácnido encarnado por Tom Holland y son varios los seguidores que han lamentado en redes sociales que Sony no haya aprovechado tal efeméride para satisfacer la curiosidad de los seguidores.

Y es que las expectativas del fandom son muy altas. Tras lo sucedido en el final de temporada de 'Loki', en el que el estudio liderado por Kevin Feige abrió las puertas -de par en par- al multiverso y los rumores sobre la presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la cinta, son muchos los fanáticos que esperan ver el primer avance para saber hasta qué punto son fiables todas las supuestas filtraciones que han ido saliendo estos pasados meses.

at this point, i’ve accepted that No Way Home is getting delayed and we won’t be getting a trailer or anything else anytime soon — garrett (@Garrett_Donehoo) August 1, 2021

Man it’s Spider-Man day and still no No Way Home trailer… — Will Crabtree (@JokerOnline702) August 1, 2021

Tout le monde attend un trailer de No Way Home pour le Spider-Man Day, et au final on écope d'un trailer de Venom 2 le lendemain.



Meilleure métaphore du monde en 2021 — Emmanuel Peudon (@EmmanuelPeudon) August 2, 2021

Okay @SonyPictures yesterday was Spider Man Day and still no @SpiderManMovie trailer. I’ve officially lost interest in the damn trailer. — ModernDayMidas (@ModernDayMidas) August 2, 2021

Aunque no ha sido el tráiler de 'No Way Home', un día después del Spider-Man Day, Sony ha lanzado el nuevo tráiler de 'Venom: Habrá Matanza', película que llegará el 8 de octubre y que recuerda que, en algún momento, el simbionte tendrá que toparse con Spidey.

Las únicas certezas que hay, de momento, son que se estrenará el 17 de diciembre, Tom Holland vuelve a meterse en la piel de Peter Parker, junto con otros 'sospechosos habituales' como Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, los cuales retoman sus papeles. En esta ocasión, el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch acompañará al joven héroe trepamuros.

Además, la cinta contará con el regreso de J.K. Simmons como J. Jonah Jameson -confirmado por el merchandising oficial-, así como también el de Alfred Molina como el Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro.