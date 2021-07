El tráiler de Spider-Man No Way Home desespera a los fans de Marvel: "Lo han estrenado ya en todos los Universos"

El tráiler de Spider-Man No Way Home desespera a los fans de Marvel: "Lo han estrenado en todos los Universos"

La paciencia del fandom marvelita se está sometiendo a una de sus más duras pruebas con el lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-man: Sin camino a casa). Y es que a pocos meses de su estreno, el filme tiene previsto llegar a los cines en diciembre, los seguidores siguen esperando ansiosos un adelanto que, tras semanas de constantes rumores y falsas alarmas, parece no llegar nunca.

Ante los rumores que aseguraban que tras el final de Loki o a más tardar la semana siguiente, el 21 o el 22 de julio, Sony tenía previsto estrenar el tráiler, los fans se ilusionaron con la posibilidad de ver el primer adelanto del filme que, presuntamente, va a reunir a las tres versiones de Peter Parker, la de Tom Holland, la de Andrew Garfield y la de la primera trilogía protagonizada por Tobey Maguire.

Pero la realidad es que aún no hay rastro del filme dirigido por Jon Watts... y las redes se llenan de lamentos y, cómo no, de 'memes' ante la desesperación de los fans.

"Nuevamente los rumores fallaron y no salió el tráiler. A seguir esperando", lamentan. "Saldrá... en algún momento de este año", dice otro con mucha ironía mientras que otros usuarios se hacen eco de las informaciones que aseguran que el estreno estaba previsto pero que, al filtrarse, Sony decidió no lanzarlo para sorprender aún más al ya desesperado fandom.

●Porque nuevamente los rumores fallaron y NO salió el trailer. A seguir esperando. pic.twitter.com/W7TvHePp92 — Marvel Tendencia 📊 (@MarvelTendencia) July 22, 2021

El tráiler iba a salir mañana, Sony lo retrasa por qué quiere que sea una sorpresa, esto no pasó ni con Infinity War ni Endgame, que carajo va a pasar en #SpiderManNoWayHome para tanto secretismo? pic.twitter.com/eR9W5o7bQN — Spider-Man: Argentina (@NoWayHomearg) July 21, 2021

"Lo han estrenado en todos los Universos... excepto en el nuestro", se quejó un usuario que tirando de humor y de los multiversos de Loki acompañó su divertido mensaje con un 'gif' del trepamuros. "Todos esperamos el tráiler tras el final de Loki", apunta otro.

El tráiler de #SpiderManNoWayHome ha sido estrenado en todos los universos, excepto el nuestro.

Cosas del Multi... pic.twitter.com/8JpE2lOQaw — F🤓 (@Fajardo_jedi) July 21, 2021

"El tráiler de #SpiderManNoWayHome saldrá como escena post-créditos de 'SPIDER-MAN NO WAY HOME'", bromea otro tuitero citando como fuente al "primo de Willem Dafoe". Los hay incluso que han aprovechado el tráiler de Dune, que sí se lanzó este jueves, para reírse de la larga espera.

El tráiler de #SpiderManNoWayHome saldrá como escena post-créditos de 'SPIDER-MAN NO WAY HOME'.



[Fuente: El primo de Willem Dafoe] pic.twitter.com/sDG8d64504 — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) July 21, 2021

Seré honesto contigo lisa, jamás hicimos la película del hombre araña. Por eso no hay trailer. 🤣🤣🤣 #spiderverse #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/NnMV9m2kdM — Christopher (@Chriss_Mowe) July 21, 2021

El trailer de #SpiderManNoWayHome, tal vez es la primer pelicula que no publique su trailer nunca jajajaj #SpiderMan3 pic.twitter.com/DWLbRthyW2 — BENDOM 98% (@Benja_vda04) July 22, 2021