El tráiler de Spider-Man: Brand New Day es inminente - SONY PICTURES

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, que, dirigida por Joe y Anthony Russo, llegará a las salas el 18 de diciembre, es uno de los títulos más esperados de este 2026. Pero antes verá la luz Spider-Man: Brand New Day, filme que aterrizará el 31 de julio y abrirá un nuevo capítulo en la historia de Peter Parker (Tom Holland). Las últimas informaciones indican que el tráiler del filme es inminente.

Según informa TrailerTrack en X, Sony está barajando dos posibilidades para estrenar el avance de Spider-Man: Brand New Day. La primera, lanzarlo en exclusiva antes de las proyecciones de Proyecto Salvación, la cinta de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling, que verá la luz en cines el 20 de marzo.

Una estrategia empleada por Marvel para estrenar los cuatro adelantos de Vengadores: Doomsday antes de las proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza. Esta posibilidad cobra fuerza si se tiene en cuenta que Amy Pascal, expresidenta de Sony Pictures, ha producido todas las películas de Spider-Man a través de su productora Pascal Pictures y también produce el filme de Gosling.

When it comes to the release of the SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY trailer, what we're hearing is the following two scenarios that are being considered by the Sony marketing team:



1) It will premiere exclusively in front of #ProjectHailMary in theatres for the opening March 20th… pic.twitter.com/WWSs2o1n0w — TrailerTrack (@trailertrack) March 4, 2026

La segunda e igual de plausible opción que sugiere la cuenta es que la compañía reserve el lanzamiento del tráiler de la nueva entrega de Spider-Man hasta su participación en la CinemaCon, que tendrá lugar el próximo 13 de abril. Especialmente porque será el primer gran estudio en tener una presentación durante la apertura del evento, de manera que podrán mostrar en exclusiva el avance tanto a los asistentes como lanzarlo online.

Esto le proporcionaría a Sony un margen de tres meses para impulsar la promoción de Brand New Day antes del estreno de la película en cines. Además, esta misma estrategia fue la que utilizó la compañía para el anterior filme de la saga, Spider-Man: No Way Home, y, de hecho, su avance no llegó hasta agosto de 2021, es decir, cuatro meses antes de la fecha de estreno de la cinta.

Este enfoque le funcionó realmente bien a la compañía, ya que el filme de Jon Watts acabó recaudando 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial. Asimismo, Destin Daniel Cretton, el director de Brand New Day aseguraba recientemente que el adelanto del filme estaba en camino. "Me resulta muy divertido que la gente esté tan ansiosa por ver el tráiler", afirmó Cretton a Big Gold Belt Media. "Es decir, claro que va a salir... y va a ser muy bueno cuando salga. Ya viene. Ya viene", añadió el también director de Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos, sin llegar a concretar una fecha para el avance.

Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como The Punisher, Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds. También forman parte del elenco, en papeles aún por confirmar, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman. Además, se espera que Florence Pugh retome su rol de Yelena Belova/Viuda Blanca en el filme.