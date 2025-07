Archivo - El guion de Spider-Man: No Way Home incluía a tres personajes clave que se quedaron fuera de la película - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2021 y a pesar de que su producción se viera afectada por la pandemia del coronavirus, Spider-Man: No Way Home fue todo un taquillazo, llegando a recaudar casi 2.000 millones de dólares y reuniendo a las tres versionies cinematográficas de Peter Parker. No obstante, su protagonista, Tom Holland, ha revelado recientemente un aspecto en el que la siguiente entrega del trepamuros, Spider-Man: Brand New Day, superará a la anterior, a su parecer.

"Creo que en la última película nos vimos muy limitados en cuanto a lo que podíamos hacer debido al COVID. Rodamos toda la película en sets", explicó el intérprete en declaraciones a Flip Your Wig. "Ahora vamos a inclinarnos de verdad por ese cine de la vieja escuela y rodar en localizaciones reales, por eso empezamos en Glasgow", apuntó, añadiendo que la ciudad escocesa será "una pieza de decorado masiva".

"Estoy encantado y muy emocionado. Interpretar a Spider-Man es como quedar con un viejo amigo", aseguró Holland, señalando que trabajar en la cuarta película, aunque supondrá una nueva etapa para el personaje, será como "volver a hacer" la primera entrega. "Ha pasado tanto tiempo desde que lo hice que se va a sentir como un soplo de aire fresco", observó, expresando además su confianza en que los fans también estarán "encantados".

Está previsto que la cuarta entrega del trepamuros encarnado por Holland comience a rodarse este verano, de cara a su estreno, que está previsto para el 31 de julio de 2026. Por el momento es poco lo que se conoce sobre la trama del filme, si bien todo apunta a que será una aventura terrenal y no una multiversal como lo fue No Way Home.

Según el 'insider' Daniel Richtman, tanto The Punisher, interpretado por Jon Bernthal como el Hulk de Mark Ruffalo formarán parte de la cinta, con el primero aliándose con Spider-Man para detener a una versión salvaje del coloso esmeralda.

En todo caso, por ahora lo único seguro es que la película dirigida por Destin Daniel Cretton contará en su reparto con Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, en un papel que todavía es secreto (aunque ciertos rumores apuntan a una nueva Mary Jane Watson o incluso a Jean Grey), además de con Liza Colón-Zayas, que los fans creen que podría dar vida a Rio Morales, la madre de Miles Morales. Por otro lado, se espera el regreso de Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, respectivamente, si bien todavía no han sido confirmados.