"Peter Parker ya no existe": Sinopsis de Spider-Man: Brand New Day confirma el gran salto temporal tras No Way Home

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio. La cinta de Destin Daniel Cretton marcará una nueva etapa en la vida de Peter Parker. Ahora se ha dado a conocer su sinopsis, la cual confirma un salto temporal en la trama y la "red de misterios" y algunos de los muchos villanos a los que se enfrentará el trepamuros de Tom Holland.

El libro Spider-Man: Brand New Day - The Art Of The Movie, de Jess Harrold, que saldrá a la venta el 4 de agosto y del que ya se puede hacer su reserva, muestra, en su descripción, como puede verse en las webs de Random House y Barnes and Noble, la sinopsis de la película a la espera de su estreno en cines.

"Han pasado cuatro años desde la última vez que nos encontramos con nuestro amigable héroe del vecindario. Peter Parker ya no existe, pero Spider-Man está en su mejor momento, protegiendo a Nueva York.

Todo marcha bien para nuestro héroe anónimo... hasta que una serie inusual de crímenes lo arrastra a una red de misterios más grande de lo que jamás había enfrentado. Para enfrentarse a lo que viene, Spider-Man no solo necesita estar en plena forma física y mental, sino que también debe estar preparado para afrontar las consecuencias de su pasado", reza la descripción incluida en este libro, antes de invitar a los fans a sumergirse en el arte conceptual del filme.

El hecho de que se aluda en la sinopsis a que Peter se enfrente a "las repercusiones de su pasado" invita a pensar que podría referirse al regreso de Mac Gargan/el Escorpión (Michael Mando) en el UCM. Al fin y al cabo, Spider-Man y el letal villano ya se habían enfrentado en Homecoming, y Gargan estaría dispuesto a cobrarse su venganza.

¿QUÉ VILLANOS APARECERÁN EN SPIDER-MAN 4?

Además, la enorme cantidad de villanos confirmados para Spider-Man: Brand New Day también desempeñará un papel crucial en la película y parece vincularse con el pasaje donde se menciona que Peter se verá arrastrado "por una serie inusual de crímenes" y acabará inmerso en "una red de misterios más grande de lo que jamás había enfrentado".

Esto sugiere que Parker se enfrentará a múltiples amenazas al mismo tiempo y que estos conflictos lo llevarán a lugares y situaciones inexploradas en la trilogía original, pero que sí fueron relevantes en su pasado como héroe.

También cabe la posibilidad de que dicha cita esté refiriéndose al que se perfila como gran antagonista del filme: Tombstone (Marvin Jones III), un viejo enemigo de Spider-Man en las grapas y aliado ocasional, que debuta en el UCM, aunque podría tratarse de otros villanos del arácnido.

En cuanto al salto temporal, la sinopsis sitúa la historia de Spider-Man: Brand New Day cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home. Por otro lado, las imágenes del set apuntaban a que la trama de la película, coproducida por Sony, se desarrollará antes de los eventos de Vengadores: Doomsday, que verá la luz el 18 de diciembre.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como The Punisher, Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds. También forman parte del elenco, en papeles aún por confirmar, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman. Además, se espera que Florence Pugh retome su rol de Yelena Belova/Viuda Blanca en el filme.