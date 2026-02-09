Ryan Gosling y un rocoso alien contra el fin del mundo en el tráiler final de Proyecto Salvación - SONY PICTURES

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

El 20 de marzo llega a los cines Proyecto Salvación, película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, responsables de Spider-Man: Un nuevo universo. Para ir abriendo boca, el filme ha lanzado su tráiler final, un avance que sitúa al protagonista ante una amenaza apocalíptica en una misión en la que encontrará un inesperado aliado extraterrestre.

"Si no hacemos nada, todo el planeta se extinguirá con nosotros", anuncia el personaje de Sandra Hüller en el adelanto, estrenado con motivo de la Super Bowl LX. Un avance que subraya que Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencias enviado al espacio, no está precisamente ante una misión rutinaria. Con esa advertencia como telón de fondo, el montaje encadena imágenes de Ryland afrontando el aislamiento del viaje hasta que se centra en un encuentro que cambia el rumbo de la historia.

Ryland conoce a un alienígena al que acaba llamando Rocky, y el tráiler sugiere que su supervivencia pasa por esa alianza. El avance muestra a los dos personajes aprendiendo a comunicarse mediante varias pruebas, con una secuencia cómica en la que el extraterrestre experimenta distintas voces hasta dar con una forma de interacción estable.

Más allá del humor, el adelanto también enfatiza que el peligro no es exclusivo de la Tierra, pues el sol del planeta de Rocky también se está apagando, lo que alinea a ambos en un mismo objetivo.

"El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo", reza la sinopsis de la película escrita por Drew Goddard y basada en la novela Proyecto Hail Mary de Andy Weir.