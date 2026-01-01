Filtración masiva de Spider-Man: Brand New Day revela quién es su villano principal - MARVEL

MADRID, 1 Ene. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day aterrizará en salas el 31 de julio de 2026, con Tom Holland retomando el papel de Peter Parker. Aunque la película, dirigida por Destin Daniel Cretton, ya ha finalizado su rodaje, ha salido a la luz una imagen del set que parece haber puesto al descubierto la identidad de su principal villano.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La imagen en cuestión muestra a una actriz de cabello plateado y vestida con un lujoso abrigo morado, llevando un paraguas en una calle neoyorkina mientras presta atención a una figura ataviada con un abrigo y capucha. Los últimos rumores indicaban que esta misteriosa mujer, cuya identidad se desconoce por el momento, es una poderosa cambiaformas que ejerce su influencia en las calles de la ciudad.

Esto encaja con una rumoreada villana: Madame Máscara. De hecho, aunque hasta ahora tampoco se conoce el nombre de la actriz que aparece en esta toma, los fans marvelitas creen que se trata de Melanie Scrofano (Wynonna Earp).

Asimismo, apuntan a que será ella quien dé vida en Spider-Man: Brand New Day a esta habitual enemiga y, en ocasiones, aliada de Tony Stark/Iron Man. No obstante, cabe recordar que en los cómics de Marvel, Madame Máscara, cuyo verdadero nombre es Whitney Frost, también ha tenido diversas confrontaciones con el trepamuros. La villana, un gerifalte de la mafia, prácticamente del mismo calibre que Wilson Fisk/Kingpin, sufrió un accidente devastador que le desfiguró el rostro, obligándose a ocultarlo bajo una máscara de oro.

Creada por Stan Lee y Gene Colan en 1968 para el número 98 de Tales of Suspense, originalmente Madame Máscara, hija del Conde Nefaria, un poderoso villano de los Vengadores, no tiene poderes. Sin embargo, algunas de sus variantes, como en la serie de Armored Adventures, son cambiaformas.

Dicho esto, aunque la identidad de este personaje en la película aún no se ha confirmado y Madame Máscara parece la opción más probable, existen otras candidatas que también podrían encajar con esta misteriosa figura. Una de ellas es la atrevida líder de los mercenarios Grupo Salvaje: Silver Sable (Marta Plateada), una aliada de Spider-Man en los cómics y cuya relación se remonta a la década de los 80.

Ciertamente, encajaría con el perfil del personaje que aparece en la imagen del set de Spider-Man 4, aunque no con el hecho de que sea una villana. Otra opción igualmente plausible es que se trate de Madame Web, a quien interpretó Dakota Johnson en la fallida cinta homónima del Spiderverse de Sony dirigida por S.J. Clarkson y estrenada en febrero de 2024.

Y es que su aspecto encaja con la descripción de Cassandra Webb, nombre real de Madame Web; de hecho, encajaría con el tono de historia realista y pinceladas multiversales de Brand New Day. Por último, también es posible que se trate de Dmitri Smerdyakov, el Camaleón, maestro del disfraz, villano habitual de Spider-Man y hermanastro de Kraven el Cazador, al que dio vida Aaron Taylor-Johnson en la cinta homónima de J.C. Chandor, estrenada en 2024.

En todo caso, más allá de este misterioso personaje, Spider-Man: Brand New Day contará en su trama con otros importantes villanos. Por una parte, el regreso de Michael Mando como Mac Gargan/el Escorpión y Marvin Jones III como Lonnie Thompson Lincoln/Tombstone (Lápida) y, de otra, los fichajes de la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman en papeles aún sin revelar.