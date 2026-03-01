Doom no tendrá piedad: Vengadores Doomsday será el fin para uno de los grupos más poderosos del UCM - MARVEL

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 18 de diciembre aterrizará en salas Vengadores: Doomsday, que verá a Robert Downey Jr. vistiendo la máscara y armadura del Doctor Doom. Las informaciones más recientes apuntan a que una de las más descomunales organizaciones de Marvel en los cómics podría alcanzar su incontestable final.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en Patreón, la AVT (Agencia de Variación Temporal) será completamente destruida en Vengadores 5. La insider también sugiere que será Doom quien aniquile a todos los integrantes, incluyendo a Loki (Tom Hiddleston).

Esto supondría, por un lado, el fin definitivo de la organización -antaño regida por Aquel que Permanece (Jonathan Majors)- encargada de monitorear el multiverso y eliminar las líneas temporales peligrosas. Además, detendría su labor de purgar a los héroes de universos moribundos para enviarlos al Vacío, tal como se vio en Deadpool y Lobezno. Por otro lado, marcaría una segunda muerte en el UCM para Loki (Tom Hiddleston), quien ya había sido asesinado por Thanos en Infinity War.

La TVA ha sido un pilar esencial a lo largo de la saga del multiverso en el UCM, desempeñando primero el papel de guardianes de la Línea de Tiempo Sagrada y, más adelante, del multiverso y sus diversas realidades. Sin embargo, ante el posible colapso del multiverso tras Secret Wars, resulta comprensible que Marvel considere prescindir de la TVA, que fue presentada en la temporada 1 de Loki.

En ese caso, aunque la destrucción de la TVA a manos de Doom en Vengadores: Doomsday sería una forma espectacular de cerrar su papel en el UCM, también significaría la pérdida de dos personajes muy queridos por los fans: Mobius (Owen Wilson) y Sylvie (Sophia Di Martino). No obstante, la muerte nunca es eterna cuando se trata de proyectos de Marvel Studios.

Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que sobrevivan a los eventos de Doomsday. Además, dada la tendencia de Loki a engañar a quienes le rodean, no sería de extrañar que el hermanastro de Thor (Chris Hemsworth) tenga una triunfal reaparición en algún momento para enfrentarse a Doom, aunque, de momento, toca esperar para averiguarlo.