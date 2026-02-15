El tráiler de Spider-Man: Brand New Day es inminente: "Ya viene"

Archivo - Filtración masiva de Spider-Man 4: Brand New Day revela los planes de Marvel para encajar a dos pesos pesados - MARVEL/SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day será el inicio de una nueva etapa de Tom Holland como Peter Parker. La cinta llegará a los cines el 31 de julio, y su director, Destin Daniel Cretton, ha asegurado ahora que su tan ansiado primer tráiler está al fin en camino.

"Me resulta muy divertido que la gente esté tan ansiosa por ver el tráiler", afirmó Cretton a Big Gold Belt Media. "Es decir, claro que va a salir... y va a ser muy bueno cuando salga. Ya viene. Ya viene", añadió el también director de Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos, sin llegar a concretar una fecha para el avance.

Esto, evidentemente, ha llevado a muchos a especular sobre cuándo podría estrenarse el tráiler de Spider-Man: Brand New Day. Curiosamente, resulta llamativo que, con la película de animación Como cabras, Sony Pictures no tenga ningún otro estreno previsto hasta el desembarco en cines en julio de Spider-Man: Brand New Day, coproducida por Marvel Studios.

Por lo que Sony no tiene ningún gran estreno en el horizonte que sirva como "gancho" para lanzar el tráiler de la cuarta entrega del trepamuros, como sí hizo Marvel con los cuatro teasers de Vengadores: Doomsday antes de las proyecciones de Avatar: Fuego y Ceniza. De hecho, los fans del UCM esperaban ver algún adelanto de Spider-Man 4 y Vengadores 5 durante la Super Bowl, aunque finalmente no fue así.

Así pues, Sony parece estar replicando la misma estrategia que ya utilizó en No Way Home para promocionar Brand New Day. Y es que el tráiler de la primera no se estrenó hasta agosto de 2021, es decir, cuatro meses antes de la fecha de estreno de Spider-Man: No Way Home. Este enfoque le funcionó realmente bien a la compañía, ya que el filme de Jon Watts acabó recaudando 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial. De manera que, si sigue esta línea, el primer adelanto de Brand New Day podría llegar en algún punto del próximo marzo.

Dicho lo cual, aunque en dicho mes no hay estrenos potentes, Sony podría aprovechar dos lanzamientos especialmente interesantes para mostrar el tráiler: la cinta de Pixar, Hoppers, y el filme de ciencia ficción protagonizado por Ryan Gosling, Proyecto Salvación, siendo esta última la opción más probable. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.

Dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como The Punisher, Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned, Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone. También forman parte del elenco, en papeles aún por confirmar, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman. Además, se espera que Florence Pugh retome su rol de Yelena Belova/Viuda Blanca en el filme.