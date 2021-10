Toxin y Shriek: Los otros villanos de Venom 2 Habrá Matanza

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Es innegable que el gran protagonista de Venom 2: Habrá Matanza -además del simbionte titular interpretado por Tom Hardy- ha será el letal Carnage, al que dará vida Woody Harrelson. Pero eso no significa que el adelanto no haya mostrado a otros iconicos personajes de Marvel, en concreto otros dos villanos que podrían suponer nuevas amenazas más allá de Matanza.

La secuela de Venom lleva meses desatando las teorías entre los fans, que van desde su conexión con Spider-Man: No Way Home, la presunta referencia a Vengadores hasta la aparente conexión con la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi a través de un ejemplar del Daily Bugle. A esto se suma que en sus adelantos previos al estreno, el filme ya había insinuado la presencia otros dos villanos, incluso algún nuevo simbionte además de Venom y Matanza, ocultos a simple vista.

Tal y como ya reveló el director Andy Serkis, el hombre que lee el Daily Bugle en el tráiler es en realidad el detective Peter Mulligan, interpretado por Stephen Graham. Un valiente cumplidor de la ley que, en las grapas, tras ser acechado por un simbionte acaba convirtiéndose en el antihéroe conocido como Toxin.

Creado por Peter Milligan y Clayton Clain, Toxin es en realidad el descendiente directo de Carnage, a través de la reproducción asexual característica de la especie alienígena. Se considera el número 1000 en la línea sucesoria de Venom y Carnage, y es tan poderoso como inestable.

En las viñetas, Carnage quiere asesinarle nada más nacer, mientras que Venom espera poder educarle para convertirse juntos en héroes. Toxin ha sido colaborador ocasional de Spider-Man hasta que finalmente Peter Mulligan fue asesinado y el simbionte se unió por la fuerza a Eddie Brock, en los tiempos en los que Venom utilizaba como huésped a Flash Thompson.

