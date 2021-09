Venom: Habrá Matanza adelanta su conexión con Spider-Man en su nuevo teaser

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

A tan solo unas semanas del estreno de Venom: Habrá Matanza, la secuela del filme protagonizado por Tom Hardy en 2018, Sony ha lanzado un avance en el que, lejos de responder a las incógnitas planteadas en los tráilers anteriores, ha adelantado la llegada de dos importantes personajes para la franquicia.

"El Universo se expande", rezan los intertítulos del breve vídeo en el que los espectadores han podido ver un primer vistazo de la transformación de Frances Barrison en Shriek (Grito). Este personaje al que da vida Naomie Harris se convertirá en el filme en una de las enemigas de Spider-Man, tal y como puede verse en dos momentos del avance, en los que la villana aparece gritando tanto en su celda como en un coche.

Pero además hay un instante que podría sugerir la llegada del mismísimo trepamuros. En una escena de apenas unos segundos, Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, aparece jugando con una araña sobre una hoja de papel, justo antes de aplastarla de un puñetazo.

Parece que, teniendo en cuenta que Spider-Man no solo forma parte de este Universo sino que además muchos esperan verle en el filme, es muy poco probable que la secuencia se haya incluido de forma casual.

There’s something way bigger happening. Discover it in #Venom: Let There Be Carnage exclusively in movie theaters October 1.

Get tickets now!

🎟: https://t.co/7b5ZC2kN7K pic.twitter.com/B0EcTBFoig