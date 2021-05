Las referencias a Spider-Man y Vengadores en el tráiler de Venom 2: Habrá Matanza

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Sony ha lanzado el primer tráiler de Venom 2: Habrá Matanza, protagonizado por Tom Hardy de nuevo como el simbionte protagonista, y la presentación de Woody Harrelson como el letal y desequilibrado Carnage. La lucha está servida, y entre tanta secuencia de acción, el adelanto también oculta una divertida referencia a Spider-Man.

Hasta ahora, no había ningún indicio de que Peter Parker -que ya estuvo ausentes en la primera película de Venom- fueran a aparecer en la secuela. Teniendo en cuenta que la tercera entrega de Spider-Man está casi filmada, todo parece indicar que tampoco estará en Habrá Matanza. Pero el tráiler no se ha olvidado del Hombe Araña, al que recuerda con una sutil referencia.

En un momento dado del adelanto aparece un inspector de policía, encarnado por Stephen Graham, leyendo un ejemplar del Daily Bugle -el periódico donde Peter Parker trabaja de fotógrafo- que en portada habla de la víctima oculta de Cletus Kasady.

The Daily Bugle newspapers in Venom: Let There Be Carnage, are the same as Sam Raimi’s Spider-Man trilogy #Venom pic.twitter.com/fpMHayWymT