Tom Holland (Spider-Man) explica su cameo en Venom: Habrá Matanza y el crossover de ambos personajes Marvel

A la espera del estreno de 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: Sin camino a casa') es ya un secreto a voces que el personaje de Tom Holland tiene un pequeño cameo en la escena post-créditoso de 'Venom: Habrá Matanza'. Una secuencia aparentemente sencilla que sin embargo sirve para abrir la puerta a un futuro e inevitable crossover entre el trepamuros y el simbionte.

Durante un entrevista realizada por el medio Total Film, el intérprete que dará vida a Nathan Drake en 'Uncharted' ha sido preguntado sobre su implicación en la secuela del antihéroe interpretado por Tom Hardy y sobre la posibilidad de un futuro proyecto en el que ambos personajes se encuentren cara a cara.

"La verdad es que no lo sé. Ha sido muy emocionante formar parte de esa película. Es obvio que Tom Hardy es uno de los mejores actores del mundo. Me alegra decir que es un tipo encantador. Pero la verdad es que no he pensado mucho en ello", ha explicado Holland.

Aunque por el momento es solo un rumor, algunas voces señalan que 'Spider-Man: No Way Home' (Spider-Man: Sin camino a casa), la tercera película de Holland como el superhéroe arácnido y de Jon Watts como su director, podría contar con una breve aparición del simbionte a modo de cameo.

Para conocer la verdad, los fans tendrán que esperar al estreno de 'Spider-Man: No Way Home' el próximo 17 de diciembre. Junto a Peter Parker, estarán sus aliados de anteriores entregas, Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, además de la novedosa incorporación del Doctor Stephen Strange interpretado por Benedict Cumberbatch.

Como enemigos estarán Alfred Molina como el Doctor Octopus, Jamie Foxx como Electro, Willem Dafoe como el Duende Verde y Thomas Haden Church como el Hombre de Arena. Además, y a pesar de no haber sido confirmados oficialmente, estarán en la cinta Tobey Maguire y Andrew Garfield como las anteriores versiones de Spider-Man, así como Charlie Cox dando vida de nuevo a Matt Murdock, el abogado que en secreto lucha contra el crimen como Daredevil.