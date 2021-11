Spider-Man No Way Home: Kristen Dunst habla de su regreso como Mary Jane en la película de Marvel y Sony

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Con el regreso de villanos como el Octopus de Alfred Molina o el Duende Verde de Willem Dafoe, y a la espera de que se confirme el retorno de Tobey Maguire, hay quien especula también que Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) contará también con la presencia de Kristen Dunst. Pero ahora la actriz que encarnó a Mary Jane Watson en la trilogía original del superhéroe arácnido de Sam Raimi, ha negado su aparición en el esperado filme.

Durante una entrevista con el medio Total Film, la intérprete ha desmentido enérgicamente su presencia en la película, a pesar de haber sido vista cerca de los platós en los que se ha llevado a cabo la filmación de la cinta.

"No estoy en esa película, no", ha afirmado entre risas la actriz antes de señalar: "He oído los rumores, pero no soy la única que no va a estar, porque no podían poner a una chica tan vieja".

Todo parece apuntar a que, a pesar de que la intérprete vaya a estar con una alta probabilidad en el filme, esté siguiendo la misma estrategia que Andrew Garfield, es decir, negar a toda costa lo que ya se ha filtrado. De este modo, el equipo responsable de la cinta parece estar buscando generar la mayor sorpresa posible entre los fans del personaje durante su paso por las salas de cine.

El primer indicio de la participación de Dunst en No Way Home llegó con la confirmación en el proyecto de Askia Won-Ling Jacob, quien ha trabajado de forma recurrente como asesora personal de vestuario de la actriz. Además, el pasado agosto se vio a la intérprete caminando cerca de Sunset Gower Studios, donde se filmaron varias secuencias de la película.

Para descubrir definitivamente si la actriz estará en No Way Home, los fans tendrán que esperar a su estreno el próximo 17 de diciembre. El filme, dirigido por Jon Watts estará protagonizado por Tom Holland y contará además, casi con toda seguridad, con las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivos Spider-Man, así como con varios de los villanos clásicos de la franquicia como el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Duende Verde de Willem Dafoe o el Electro de Jamie Foxx.