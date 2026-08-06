Tom Holland revela cómo se rodó el cameo secreto de Spider-Man: Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day sigue arrasando en cines, habiendo superado ya la marca de los 1.000 millones de dólares en taquilla. La película incluye algunas escenas en las que Tom Holland aparece sin camiseta, y el actor ha revelado ahora los extremos a los que llegó para rodar una de ellas, pues sentía presión por que su físico no estuviera a la altura de lo que se esperaba de él.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Se trata de la escena en la que Peter se reúne con Yelena Belova, la nueva Viuda Negra a quien da vida Florence Pugh, para que le aconseje sobre cómo hacer frente a este misterioso enemigo que controla la mente de sus víctimas.

Así, el trepamuros va a visitarla a su "oficina", que en realidad son unos baños públicos, y Yelena le exige que se quede en ropa interior para, además, poder asegurarse de que no lleva armas encima. Para evitar revelar su identidad, Peter se quita la ropa, pero no la máscara de Spider-Man.

"Intenté hacer esa tontería de la deshidratación para aquella escena", admitía Holland en una entrevista con Entertainment Weekly, explicando que consiste en beber "muchísima agua" dos días antes y "nada" el día después. "Intenté ver si notaría alguna diferencia, y lo único que conseguí fue ponerme de muy mal humor", aseguraba el actor.

No obstante, el intérprete recalcaba que le encantó trabajar con Pugh, incidiendo en que era "la persona más divertida", y que "la escena salió increíblemente bien".

Al ser preguntado si sus compañeros de reparto, Zendaya y Jacob Batalon, estaban presentes ese día, Holland respondía: "Hubiera sido un poco raro, habría sido extraño. Estábamos en ropa interior".

LAS REFERENCIAS AL VIDEOJUEGO DE SPIDER-MAN EN BRAND NEW DAY

La película incluye multitud de referencias al videojuego de Spider-Man de la PlayStation, y también le preguntaron a Holland si el hecho de que apareciera en ropa interior era otra de ellas, pues en el juego se puede desbloquear un traje en el que el héroe aparece sin ropa y con la máscara puesta. "¡Ah, sí! Se puede hacer eso [en el juego]", respondía el actor.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también confirmó al medio que Spider-Man: Brand New Day incluye referencias a los videojuegos. "Hay muchas tomas en la película que se inspiran en algunas de las magníficas escenas de acción del videojuego, sin duda", aseguraba.