Jacob Batalon explica si Ned recuerda a Peter en el final de Spider-Man: Brand New Day - MARVEL STUDIOS

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del trepamuros encarnado por Tom Holland, retoma los acontecimientos tras el filme anterior, No Way Home, donde el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) lanzaba un hechizo que hacía que todo el mundo se olvidara de Peter Parker. Los últimos compases de Brand New Day han dado pie a multitud de teorías acerca del alcance del conjuro, y Jacob Batalon, que interpreta a Ned Leeds en el filme, se ha pronunciado al respecto.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En la escena final de la película, Peter, decidido a poner fin a su aislamiento, se acerca a su antiguo amigo Ned, que ya había dado señales claras de no reconocerle previamente, y se presenta con su nombre real.

Es entonces cuando, al tenderle la mano para darle un apretón, comienza a hacer el mítico saludo que ambos compartían antes del hechizo y, para su sorpresa, Ned parece recordarlo. La película concluye justo en ese momento, dejando en el aire la posibilidad de que el saludo haya 'activado' la memoria de su amigo.

"Me parece un poco ambiguo. ¿Y si solo se trata de memoria muscular? ¿Y si solo recuerda ese apretón de manos, pero nada más de Peter? ¿Y si simplemente repite 'Peter' porque así es como Peter dice que se llama en ese momento? No lo sé", plantea Batalon en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

"Creo que, en realidad, depende de cómo lo interprete cada uno. En mi opinión, es un pequeño guiño muy chulo, así que espero que a partir de ahí surjan cosas", asegura Batalon. Al ser preguntado si la forma en que su personaje dice el nombre de Peter podría significar que está empezando a recordarle un poco, el actor responde: "Sí, podría haber un pequeño destello".

EL "AMBIGUO" FINAL DE SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY: ¿RECUERDA NED A PETER?

El director de la película, Destin Daniel Cretton, ya rechazó pronunciarse acerca de esta posibilidad, asegurando que las teorías de los fans "son geniales" y que no quiere "poner fin a esa conversación interponiendo" su opinión.

"No estamos intentando torturar a la gente con la ambigüedad. Creo que lo que queda muy claro es la emoción con la que te quedas cuando la pantalla se funde a negro. Para mí, hay una sensación muy clara de alegría (la justa), y luego la pantalla se funde a negro", explicaba en una entrevista con Deadline.

Respecto a la escena post-créditos de Brand New Day, en la que el Spidey Tracker parece mostrar a Spider-Man en el espacio, el entrevistador le preguntó a Batalon qué significa exactamente, alegando que, al ser su personaje el inventor del Spidey Tracker, podría saberlo. "¡Venga ya! ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Crees que yo sé esas cosas?", le contesta Batalon. "¿Crees que yo, precisamente yo, conozco información de alto nivel? Venga ya", concluye, zanjando el asunto.