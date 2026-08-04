Spider-Man: Brand New Day supera los 1.000 millones de dólares en seis días, la segunda película que más rápido lo logra - SONY PICTURES

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ha rebasado la barrera los 1.000 millones de dólares a nivel mundial en un tiempo casi récord. La cuarta película de la saga protagonizada por Tom Holland ha alcanzó este hito a los seis días de su estreno en el principal mercado cinematográfico, Estados Unidos.

Aunque el filme dirigido por Destin Cretton, se estrenó un par de días antes en España y muchos países de Latinoamérica, ha logrado sobrepasar esta marca en un tiempo verdaderamente breve. Solo otar película de superhéroes, Vengadores: Endgame, que recaudó la impresionante cifra de 1.200 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana de su estreno en 2019, alcanzó antes este codiciado hito de taquilla.

Spider-Man: Brand New Day es la cuarta película del año en superar los mil millones de dólares, tras Super Mario Galaxy (1.001 millones de dólares), Michael (1.001 millones de dólares) y Toy Story 5 (1.067 millones de dólares). La Odisea, el nuevo filme de de Christopher Nolan, ha recaudado hasta la fecha la notable cifra de 912 millones de dólares y está a punto de convertirse en el quinto estreno de 2026 en entrar en el club de los 1.000 millones de dólares.

¿LLEGARÁ SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY A LOS 2.000 MILLONES?

Aún estamos en agosto y 2026 ya ha producido el mayor número de éxitos de taquilla que superan esta simbólica cifra desde que la pandemia trastornara la industria cinematográfica. En 2019, nueve películas -Vengadores: Endgame, Frozen 2, El rey león, Aladdín, Joker, Spider-Man: Far From Home, Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker, Toy Story 4 y Capitana Marvel- recaudaron más de 1.000 millones de dólares. Desde entonces, ningún año había tenido más de tres películas que alcanzaran rebasaran esta marca en taquilla.

La cuarta aventura en solitario de Holland como Spider-Man ha superado todas las expectativas de taquilla desde su estreno el pasado fin de semana, con 932 millones de dólares a nivel mundial. Cifras estratosféricas de venta de entradas supusieron el mayor estreno nacional de la historia de la taquilla, así como el segundo mayor estreno mundial de todos los tiempos.

Y gracias al eufórico boca a boca y a la escasa competencia en los próximos fines de semana, los analistas apuntan a que Spider-Man: Brand New Day alcanzará incluso los 2.000 millones de dólares, una cifra que solo otras siete películas han logrado hasta ahora (Avatar, Vengadores: Endgame, Avatar 2, Titanic, Ne Zha 2, Vengadores: Infinity War y Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza) y debería situarse entre las películas más taquilleras de todos los tiempos al final de su ventana de exhibición en cines.