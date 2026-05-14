Tráiler de Al este del Edén de Netflix con Florence Pugh atrapada el lado oscuro del sueño americano - NETFLIX

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Este otoño llegarán a Netflix los siete episodios de Al este del Edén, la nueva adaptación de la novela homónima publicada por John Steinbeck en 1952. Para ir abriendo boca, la plataforma de streaming ha lanzado el primer avance de la miniserie escrita y producida por Zoe Kazan y protagonizada por Florence Pugh como Cathy Ames, una de las figuras más perturbadoras de la obra original.

"Cuando era niña, imaginaba que me hacía pequeña, tanto que el peligro no pudiera encontrarme. Y desaparecer, porque el mundo está lleno de maldad", dice Pugh en el avance de una adaptación que "ahonda en la saga multigeneracional de la familia Trask con especial atención a su inolvidable antiheroína, Cathy Ames".

Para ello, la ficción se ambienta entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial y abarca varias décadas de la vida de Cathy y los Trask.

Además de Pugh al frente del reparto, que también ejerce como productora ejecutiva, la serie cuenta en su reparto con Christopher Abbott como Adam Trask, Mike Faist como Charles Trask, Hoon Lee como Lee, Tracy Letts como Cyrus Trask, Martha Plimpton como Faye, Ciarán Hinds como Samuel Hamilton, Joseph Zada como Cal Trask y Joe Anders como Aron Trask.

ZOE KAZAN TOMA EL TESTIGO DE SU ABUELO, ELIA KAZAN

Detrás de las cámaras, Kazan ejerce como guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Jeb Stuart. Garth Davis dirige del primer al cuarto episodio y Laure de Clermont-Tonnerre se encarga del quinto, sexto y séptimo. Además, el proyecto tiene una resonancia familiar directa para Zoe Kazan, pues su abuelo, Elia Kazan, dirigió una de las grandes adaptaciones cinematográficas de Al este del Edén, aquella de 1955 protagonizada por James Dean.

La novela original se ambienta principalmente en el valle de Salinas, California, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, y sigue las vidas de dos familias, los Trask y los Hamilton. A través de varias generaciones, Al este del Edén aborda los vínculos entre padres e hijos, la rivalidad entre hermanos y las consecuencias de las decisiones personales.