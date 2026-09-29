Tom Cruise protagoniza Digger: "Trabajar con Alejandro G. Iñárritu es muy inspirador" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 29 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Tom Cruise se aleja del héroe de acción que ha marcado buena parte de su carrera en Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu que llega a los cines españoles el 2 de octubre. El actor y el cineasta mexicano presentaron el filme en el Directors Village Theatre de Los Ángeles, acompañados por varios miembros del reparto, entre los que se encontraban John Goodman, Sandra Hüller y Michael Stuhlbarg.

"Trabajar con Alejandro es muy inspirador. La forma en que utiliza cada plano para contar la historia es excepcional", aseguró Cruise en declaraciones a CulturaOcio durante la premiere, donde definió Digger como una película "tremendamente original y conmovedora".

El protagonista de Misión: Imposible da vida a Digger Rockwell, un magnate del petróleo y el hombre más poderoso del mundo, convencido de que puede solucionar cualquier problema. Pero sus propias decisiones desencadenan un desastre de proporciones catastróficas y, ante la posibilidad de que sus consecuencias sean irreversibles, emprende una frenética misión para salvar a la humanidad y demostrar al mundo (y quizá también a sí mismo) que todavía puede convertirse en su salvador.

Un personaje muy diferente a los que Cruise ha interpretado en los últimos años y que, según reconoció el propio actor, supuso para él un descubrimiento constante. "Nunca había visto un personaje como este, así que el proceso de aprendizaje fue diario y muy inspirador", explicó.

Iñárritu aborda la historia desde la comedia negra y la sátira, utilizando la figura de este todopoderoso magnate como punto de partida para explorar cuestiones como el poder, el ego, los errores humanos y sus consecuencias. Para Cruise, aunque la película habla de asuntos muy presentes en el mundo actual, su alcance va más allá. "Tenemos una película cuyos temas son atemporales y, sin embargo, Alejandro ha sabido abordarlos de una manera muy actual y moderna al hablar del comportamiento humano", señaló el intérprete.

"Aquí tenemos a este magnate del petróleo, pero, en realidad, estos personajes son arquetipos y pueden encontrarse en una oficina, en el patio de un colegio, en distintos ámbitos del comportamiento humano y en los errores que cometemos", añadió Cruise, que destacó también el humor de la cinta y aseguró que "el nivel de trabajo que hay detrás de esta película es extraordinario".

Para Iñárritu, ganador del Oscar por Birdman y El renacido, Digger supone la culminación de un proyecto que llevaba casi una década desarrollando. "Esta película ha estado nueve años en mi mente", reveló el director durante la presentación del filme.

El cineasta destacó especialmente el trabajo del reparto y la experiencia de ver cobrar vida a unos personajes que durante años solo habían existido sobre el papel. "Cuando ves a estos actores ofrecer estas interpretaciones, con tanta alegría y tanto corazón... La técnica de John Goodman, que es una leyenda, o la de Tom, Sandra y todos ellos... En fin, ha sido una experiencia preciosa. Maravillosa", afirmó.

EL PODER Y EL ABUSO DE PODER

Sandra Hüller, nominada al Oscar por Anatomía de una caída, reconoció que ni siquiera conocía todos los detalles de su personaje cuando decidió incorporarse al proyecto. La oportunidad de trabajar con Iñárritu y los temas que el cineasta quería abordar fueron suficientes para despertar su interés.

"Simplemente quería trabajar con Alejandro, y las cosas que me contó sobre el proyecto en aquel momento, antes de leer el guion, me parecieron muy interesantes", recordó la actriz alemana. Entre ellas, Hüller destacó especialmente "el tema del petróleo y todo lo relacionado con el poder y el abuso de poder". "Eso me resultó realmente interesante", afirmó.

También Michael Stuhlbarg quedó sorprendido desde su primer contacto con el guion. "Cuando lo leí por primera vez, madre mía, no podía dejar de leer. Tenía muchas ganas de saber hacia dónde iba la historia", relató. "Surgían sorpresas, una detrás de otra, y todo fue creciendo y expandiéndose de formas que no había visto venir. Fue una gran sorpresa", añadió Michael.

El actor John Goodman destacó por su parte la energía de Cruise durante el rodaje y cómo su entusiasmo terminó contagiándose al resto del equipo. "Aprecio lo geniales que son Tom y Alejandro. A Tom le apasiona lo que hace, y eso se nota. Es muy feliz cuando está en el set trabajando y está muy agradecido por poder hacerlo", señaló.

"Y eso se contagia, porque yo a veces necesito algo así. Soy un viejo amargado y necesito un poco de esa inspiración", bromeó el veterano actor.

Los actores Riz Ahmed, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Robert John Burke, Mercedes Hernández y Burn Gorman completan el reparto de Digger.