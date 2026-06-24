Tom Cruise celebra 46 años en el cine con un clip retrospectivo que incluye imágenes inéditas de Digger, su nuevo filme

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Tom Cruise se pone a las órdenes de Alejandro González Iñárritu, el oscarizado director de Birdman y El renacido, para interpretar en su filme satírico Digger a un corrupto magnate del petróleo de lo más excéntrico. De cara a su estreno el 2 de octubre, Warner Bros. ha lanzado un vídeo que repasa a carrera del actor y que culmina con un avance de su papel en el filme.

Tras repasar algunas de sus interpretaciones más icónicas como la de Maverick en Top Gun, Lestat en Entrevista con el vampiro o Ethan Hunt en la saga Misión Imposible, el final de este avance muestra durante unos segundos a Cruise como Digger Rockwell.

En su nuevo trabajo el ganador del Oscar de Honor dará vida a un maduro y nada atractivo magnate de lo más excéntrico que aparece entrando en una especie de cúpula donde una multitud lo recibe con ovaciones y aplausos.

"Cuando no te quedan recursos tu arma es la verdad", proclama Rockwell, enfundado en ropa de vaquero, mientras ensaya un discurso en su despacho acompañado de su inseparable guardaespaldas. "La pura verdad, haces bang, bang, wow, wow", espeta mientras mueve las manos de forma exagerada e imita el disparo de una pistola.

TOM CRUISE, UN MAGNATE DEL PETRÓLEO DE LO MÁS EXCÉNTRICO

Es entonces cuando las imágenes muestran al magnate petrolero, que deberá enfrentarse a un desastre global causado por él mismo, contemplando desde su ventana y con las cortinas corridas un paisaje ardiendo. Seguidamente, Digger aparece con un chándal en lo que parece ser una residencia y haciendo una cabriola con una pala.

Dada la trayectoria de Iñárritu en los Oscar, donde ha ganado la estatuilla a mejor película y dos galardones consecutivos a mejor director, Digger, cuyo tráiler al completo llegará el 13 de julio, ya se perfila como una de las potenciales candidatas de cara a la próxima temporada de premios. Además, el filme podría valerle a Cruise su cuarta nominación al Oscar y la primera en más de 25 años, desde que fue nominado en 2000 por su interpretación de Frank T.J. Mackey en Magnolia, de Paul Thomas Anderson.

Aparte de Cruise, Digger cuenta en su reparto con John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy, entre otros. El guion lo firman el propio Iñárritu junto a Sabina Berman, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris.