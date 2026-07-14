Tom Cruise, pico y pala a por el Oscar con Digger: "Nunca había afrontado un reto como este" - WARNER BROS.

LOS ÁNGELES, 14 Jul. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Tom Cruise muta en un excéntrinco magnate multimillonario en Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu. El filme, que llegará a los cines el próximo 2 de octubre, ha presentado su flamante tráiler que evidencia, no solo la radical transformación física de Cruise, sino también su cambio total de registro para un personaje extremo que, reconoce el propio Cruise, supone el mayor desafío interpretativo de su carrera.

De hecho, el actor, galardonado el pasado año con el Oscar de Honor en reconocimento a su trayectoria, asegura que Digger supone un proyecto sin precedentes tanto para él como para Iñárritu, cineasta mexicano ganador de la estatuilla dorada por El renacido y Birdman.

"Ni Alejandro ni yo habíamos hecho nunca algo parecido", afirmó el intérprete durante la presentación del tráiler de la película en un evento celebrado en los estudios Warner Bros. de Los Ángeles. Ante la presencia de varios medios de comunicación, entre los que se encontraba CulturaOcio, Tom desgranó el largo proceso creativo que ha dado forma al filme y elogió el nivel de detalle con el que Iñárritu ha concebido cada aspecto de la producción.

Cruise, que ha estado nominado en dos ocasiones al Oscar al mejor actor protagonista (la primera en 1990 por Nacido el 4 de julio y la segunda en 1997 por Jerry Maguire) y en otra ocasión al premio a mejro actor de reparto en el 200 por Magnolia, explicó que quedó fascinado por el director desde que vio Amores perros hace ahora 25 años. "Llamé a todos mis amigos para decirles que tenían que verla", rememoró el intérprete, quien confesó que llevaba años deseando trabajar con el realizador de Birdman y El renacido. Ese deseo terminó materializándose hace unos siete años, cuando Iñárritu le presentó un proyecto en el que llevaba trabajando durante mucho tiempo.

"Cuando veáis Digger, apreciaréis el nivel de detalle y la complejidad que tiene esta película", señaló. La cinta, una "comedia de proporciones catastróficas", está protagonizada por Cruise junto a Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D'Arcy.

La historia del filme sigue a Digger Rockwell, uno de los hombres más poderosos del mundo, que trata desesperadamente de convencer a la humanidad de que puede salvarla después de provocar una catástrofe global.

Durante el encuentro con la prensa, Cruise explicó que construir un personaje como Digger exigió encontrar una "musicalidad" propia, un ritmo completamente diferente al de cualquiera de sus trabajos anteriores. "No existe una única forma de hacer comedia", explicó el actor, quien puso como ejemplo personajes tan distintos como los de Risky Business, Jerry Maguire, Tropic Thunder o Al filo del mañana.

"Cada personaje tiene su propio ritmo, su propia musicalidad. Alejandro entiende la música y ese es el lenguaje universal que todos buscamos", aseguró. Cruise relató además que Iñárritu dedicó varios días simplemente a leerle el guion completo para transmitirle todo lo que tenía en la cabeza antes de empezar el rodaje. "Así podía comprender su visión y saber cómo contribuir a ella. Fue una colaboración preciosa", recordó.

El protagonista de Top Gun también destacó el enorme trabajo artesanal detrás de la película, rodada íntegramente en VistaVision con lentes especialmente desarrolladas para el proyecto, una apuesta técnica que, a su juicio, aporta una textura visual única. "Me encanta escuchar el sonido de la película pasando por la cámara. Es algo precioso", afirmó Cruise, gran defensor de la experiencia cinematográfica en salas, antes de reiterar que sigue disfrutando del cine "como espectador" y que continúa asistiendo a estrenos para compartir las películas con el público.

El intérprete también reflexionó sobre su trayectoria profesional y aseguró que nunca ha sentido haber alcanzado una meta definitiva. "Cada persona tiene una forma distinta de ver la vida y sus propias experiencias; es un viaje de aprendizaje que dura toda la vida. Siempre está el siguiente sueño. Nunca se llega del todo. El amor por esta forma de arte y la pasión es algo que lo abarca todo", concluyó.

IÑÁRRITU: "EL FILME NECESITABA A TOM CRUISE"

Antes de la proyección del tráiler, Alejandro González Iñárritu intervino mediante un vídeo grabado desde Londres, donde ultima la mezcla de sonido de la película. El director explicó que la idea de Digger nació poco después de terminar El renacido y que necesitó una década para encontrar la forma adecuada de contar la historia.

"No buscaba una historia; buscaba la manera correcta de contarla", afirmó el cineasta, quien aseguró que la transformación de Cruise para convertirse en Digger Rockwell fue "asombrosa". Iñárritu reveló además que llevaba más de veinte años queriendo trabajar con el actor de Misión imposible y explicó que nunca tuvo dudas sobre quién debía interpretar al personaje.

"La gente me pregunta por qué elegí a Tom para interpretar a Digger. Para mí es como preguntarle a alguien por qué bebe agua cuando tiene sed. Porque es lo que necesita. La película necesitaba a Tom", afirmó el cineasta.