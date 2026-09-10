Tom Cruise lucha contrarreloj para salvar a la humanidad de sí mismo en el tráiler final de Digger - WARNER BROS.

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 2 de octubre llega a los cines Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu que ha lanzado su tráiler final. En esta sátira política y social, el ganador del Oscar por Birdman y El renacido convierte a Tom Cruise en un corrupto supermagnate del petróleo que emprende una carrera a contrarreloj para salvar al mundo del desastre nuclear que él mismo ha desatado.

"No voy a endulzarlo. Estamos en una situación complicada", dice Digger Rockwell, el hombre más poderoso del mundo, a alguien con quien está reunido a bordo de su avión privado al inicio del adelanto. "Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los ataques más duros que puedo esperar de aquellas personas que piensan que soy la escoria de la Tierra?", cuestiona a continuación.

"Señor presidente, tenemos 55 minutos. Mi empresa me informó de la explosión en nuestra plataforma petrolífera", afirma uno de los asistentes en una reunión tras el desastre provocado por la negligencia y codicia del propio Digger.

Sin embargo, el Apocalipsis parece que es un nuevo reto para el magnate, que seguirá adelante con su plan para convertirse en el héroe que salve el mundo... incluso después de "ahogar medio continente". "Yo soy quien va a evitar que nos hundamos en el caos", asegura con confianza.

TOM CRUISE: "NUNCA HABÍA HECHO ALGO PARECIDO A DIGGER"

Digger supone no solo una radical transformación física para Cruise, sino también un cambio total de registro a la hora de encarnar un personaje tan extremo que, reconoce el propio Cruise, supone el mayor desafío interpretativo de su carrera. "Ni Alejandro ni yo habíamos hecho nunca algo parecido", afirmó el intérprete durante un evento celebrado en los estudios Warner Bros. de Los Ángeles al que asisitió CulturaOcio.

Además de Cruise, galardonado el pasado año con el Oscar de Honor en reconocimento a su trayectoria, Digger también cuenta en su elenco con John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy, entre otros. El guion lo firman el propio Iñárritu junto a Sabina Berman, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris.