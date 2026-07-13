Tom Cruise salva el mundo de su propio desastre en el hilarante tráiler de Digger

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Un (casi) irrieconocible Tom Cruise protagoniza Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, el oscarizado director de Birdman y El renacido. Y de cara a su estreno, el 2 de octubre, Warner Bros. ha lanzado un hilarante tráiler en el que su personaje, un corrupto magnate del petróleo provoca un desastre nuclear de proporciones bíblicas... que el mismo está dispuesto a subsanar.

"La vida es un cambio constante. Un día eres un gato. Un rey y al siguiente un puñado de cenizas", comienza diciendo Digger mientras cuida de su felina mascota en su lujosa mansión al inicio del avance.

Es entonces cuando uno de sus empleados llama al magnate por videoconferencia para advertirle de un problema: Un glaciar de Groenlandia que se ha separado metro y medio.

"¿Quieres que cierre una plataforma de mil millones de dólares por algo que es solo diez veces mi polla?", le pregunta Digger con sarcasmo y en pijama a su empleado.

TOM CRUISE TIENE UN PLAN PARA SALVAR EL MUNDO

Poco después Digger suda la gota gorda mientras un asesor del presidente de los Estados Unidos (John Goodman) advierte de un desastre para el que no están preparados: un Tsunami y residuo nuclear. "Digger ha cavado esta tumba y Digger nos va a sacar de ella"; responde furioso el jefe de la Casa Blanca. Es entonces cuando el magnate comienza a idear su plan para salvar el mundo: "la historia aún está por contar", afirma.

Aparte de Cruise y Goodman, Digger cuenta en su reparto con, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy, entre otros. El guion lo firman el propio Iñárritu junto a Sabina Berman, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris.