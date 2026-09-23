Primeras reacciones a Digger: Tom Cruise brilla en una cinta “ambiciosa, caótica y extraña” que dividirá al público - WARNER BROS
MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -
Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, llega a los cines el próximo 2 de octubre. Algunos periodistas y críticos de cine ya han podido disfrutar del filme y compartir sus impresiones, coincidiendo por lo general en que va a dividir al público, pero también alabando el trabajo de Tom Cruise.
"Aunque es evidente que esta película no va a gustar a todo el mundo, a mí me pareció que la colaboración entre Iñárritu y Tom Cruise fue una experiencia cautivadora y única", escribió en X, antes Twitter, Scott Menzele. El crítico de cine señaló que "Cruise tiene un verdadero don para la comedia y, aunque no todos los chistes funcionan, se entrega por completo a sus interpretaciones y al guion". "Digger es ambiciosa, caótica y extraña, pero también es una película que dividirá enormemente a la audiencia y dará mucho que hablar", añadió, indicando que "cumple con lo que debe hacer el buen arte".
"Digger no es lo que la gente espera, y la reacción del público podría ser la prueba definitiva del carisma de Tom Cruise", adelantó Clayton Davis, de Variety. "Respeto el enfoque y lo que Alejandro González Iñárritu pretende conseguir. Tom Cruise y John Goodman están haciendo un trabajo estelar (para mí, Sophie Wilde podría ser la mejor de la película), y el diseño de producción y la fotografía son impresionantes", observó, apuntando también que "al final, no todas las piezas encajan". "Las opiniones sobre esta película van a estar muy divididas", vaticinó.
"Hay algunas decisiones argumentales que me parecen desconcertantes", expresó Mike Ryan, que, en general, encontró la película "un poco desagradable". Por otro lado, Jake Hamilton comparó la cinta con la obra de Stanley Kubrick y con la serie Black Mirror, remarcando que "también resulta original". "Un estudio surrealista, extraño y divertido sobre la naturaleza (humana) y la narración", expuso.
"LA MEJOR INTERPRETACIÓN DE TOM CRUISE DESDE MAGNOLIA"
Muchas de las reacciones destacan la actuación de Cruise, con periodistas como Matt Neglia asegurando que "es el papel más dinámico e interesante que ha interpretado en años", si bien "podría haber tenido mucha más fuerza y matices si la ambiciosa narrativa de Alejandro González Iñárritu no se hubiera inclinado tanto hacia una teatralidad extravagante pero vacía".
"Digger no solo muestra la mejor interpretación de Tom Cruise desde Magnolia, sino que es una de las películas de gran producción más innovadoras visualmente, conceptualmente audaces e impredecibles que se han rodado jamás", celebró Jim Hemphill.
En todo caso, también hay quien no se ha mostrado tan entusiasta con el protagonista de la cinta. "Digger, de A. G. Iñárritu, es una película de autor valiente y magnífica que no gustará al público general, pero que tendrá muy buena acogida entre la Academia, sobre todo en las categorías técnicas y de interpretación. Sin embargo, las opiniones de los críticos sobre Cruise estarán divididas", expuso Anne Thompson.
UNA SÁTIRA POLÍTICA Y SOCIAL QUE NO CONVENCE A TODOS
El filme es una sátira política y social en la que Cruise encarna a un supermagnate del petróleo corrupto que emprende una carrera a contrarreloj para salvar al mundo del desastre nuclear que él mismo ha desatado. "Digger es una película con muchos altibajos. Se entiende lo que quiere decir y el concepto es interesante, pero no confía lo suficiente en el público como para no llevarle de la mano" indicó Kristen López, aduciendo que "es difícil hacer sátira cuando lo absurdo ya es tan evidente en la realidad".
Un usuario describió la película como "un análisis muy oportuno sobre los narcisistas poderosos y adinerados que manipulan el discurso público en beneficio propio". "Es una película muy disparatada, aunque no especialmente divertida, y al mismo tiempo se autocritica por ser así. Una sátira sobre el papel de la sátira", expresó.
Y es que varios usuarios han señalado que la cinta, pese a ser una sátira, resulta "poco divertida y sosa". "Ver a Alejandro González Iñárritu intentar inventarse un chiste es como ver a Frank Gehry intentar trazar una línea recta", reza uno de los comentarios.