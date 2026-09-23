Primeras reacciones a Digger: Tom Cruise brilla en una cinta “ambiciosa, caótica y extraña” que dividirá al público - WARNER BROS

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, llega a los cines el próximo 2 de octubre. Algunos periodistas y críticos de cine ya han podido disfrutar del filme y compartir sus impresiones, coincidiendo por lo general en que va a dividir al público, pero también alabando el trabajo de Tom Cruise.

"Aunque es evidente que esta película no va a gustar a todo el mundo, a mí me pareció que la colaboración entre Iñárritu y Tom Cruise fue una experiencia cautivadora y única", escribió en X, antes Twitter, Scott Menzele. El crítico de cine señaló que "Cruise tiene un verdadero don para la comedia y, aunque no todos los chistes funcionan, se entrega por completo a sus interpretaciones y al guion". "Digger es ambiciosa, caótica y extraña, pero también es una película que dividirá enormemente a la audiencia y dará mucho que hablar", añadió, indicando que "cumple con lo que debe hacer el buen arte".

DIGGER: Alejandro González Iñárritu continues to take big swings and make bold choices as a writer and filmmaker. While this film certainly won’t work for everyone, I found the pairing of Iñárritu and Tom Cruise to be an engaging and one of a kind experience. Cruise really does… pic.twitter.com/1oOxHBGAJh — Scott Menzel (@ScottDMenzel) September 22, 2026

"Digger no es lo que la gente espera, y la reacción del público podría ser la prueba definitiva del carisma de Tom Cruise", adelantó Clayton Davis, de Variety. "Respeto el enfoque y lo que Alejandro González Iñárritu pretende conseguir. Tom Cruise y John Goodman están haciendo un trabajo estelar (para mí, Sophie Wilde podría ser la mejor de la película), y el diseño de producción y la fotografía son impresionantes", observó, apuntando también que "al final, no todas las piezas encajan". "Las opiniones sobre esta película van a estar muy divididas", vaticinó.

"Digger" is not what people are expecting — and how audiences react may be the ultimate test of Tom Cruise's star power. I respect the swing and what Alejandro González Iñárritu is going for. Tom Cruise and John Goodman are delivering stellar work (Sophie Wilde might be best in… pic.twitter.com/egbp5ExWVj — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) September 22, 2026

"Hay algunas decisiones argumentales que me parecen desconcertantes", expresó Mike Ryan, que, en general, encontró la película "un poco desagradable". Por otro lado, Jake Hamilton comparó la cinta con la obra de Stanley Kubrick y con la serie Black Mirror, remarcando que "también resulta original". "Un estudio surrealista, extraño y divertido sobre la naturaleza (humana) y la narración", expuso.

Tom Cruise, as you probably expect, is *going for it* in DIGGER, which makes me want to like it. Though I find some plot choices baffling. There are very interesting moments in a meta, Cruise’s career way, but MAVERICK did them better. (It’s also kind of generally unpleasant.) — Mike Ryan (@mikeryan) September 22, 2026

DIGGER is my favorite film of ‘26 — I avoided spoilers, so the surprises had an incredible impact.



A bit Kubrick, a bit BLACK MIRROR but also feels original — a surreal, weird, funny study on (human) nature and storytelling.@TomCruise’s performance ranks among his career best. pic.twitter.com/bOm4wlNroa — Jake Hamilton (@JakesTakes) September 22, 2026

"LA MEJOR INTERPRETACIÓN DE TOM CRUISE DESDE MAGNOLIA"

Muchas de las reacciones destacan la actuación de Cruise, con periodistas como Matt Neglia asegurando que "es el papel más dinámico e interesante que ha interpretado en años", si bien "podría haber tenido mucha más fuerza y matices si la ambiciosa narrativa de Alejandro González Iñárritu no se hubiera inclinado tanto hacia una teatralidad extravagante pero vacía".

DIGGER is not at all what it seems on the surface. What begins as an over-the-top comedy of gigantic satirical proportions suddenly turns into a meta, somber commentary on the bleak state of the world we’re inevitably heading toward, our inability to stop it, and what we’ll… pic.twitter.com/AYTaRaGNYl — Matt Neglia @NYFF (@NextBestPicture) September 22, 2026

"Digger no solo muestra la mejor interpretación de Tom Cruise desde Magnolia, sino que es una de las películas de gran producción más innovadoras visualmente, conceptualmente audaces e impredecibles que se han rodado jamás", celebró Jim Hemphill.

“Digger” not only showcases Tom Cruise’s best performance since “Magnolia,” it’s one of the most visually inventive, conceptually audacious, and unpredictable studio movies ever made. Takes so many bold aesthetic swings it makes “Bardo” look like an episode of “The Golden Girls.” — Jim Hemphill (@JimmyHemphill) September 22, 2026

En todo caso, también hay quien no se ha mostrado tan entusiasta con el protagonista de la cinta. "Digger, de A. G. Iñárritu, es una película de autor valiente y magnífica que no gustará al público general, pero que tendrá muy buena acogida entre la Academia, sobre todo en las categorías técnicas y de interpretación. Sin embargo, las opiniones de los críticos sobre Cruise estarán divididas", expuso Anne Thompson.

A.G. Iñárritu's Digger is a brave and gorgeous art film that will not score with mainstream audiences but will play best for the Academy, especially crafts and actors. But critics will divide on Cruise. The tour-de-force amphitheater scene might put him across. Riz Ahmed is fab. — Anne Thompson (@akstanwyck) September 22, 2026

UNA SÁTIRA POLÍTICA Y SOCIAL QUE NO CONVENCE A TODOS

El filme es una sátira política y social en la que Cruise encarna a un supermagnate del petróleo corrupto que emprende una carrera a contrarreloj para salvar al mundo del desastre nuclear que él mismo ha desatado. "Digger es una película con muchos altibajos. Se entiende lo que quiere decir y el concepto es interesante, pero no confía lo suficiente en el público como para no llevarle de la mano" indicó Kristen López, aduciendo que "es difícil hacer sátira cuando lo absurdo ya es tan evidente en la realidad".

DIGGER is a very mixed bag. You’ll get what it’s saying, and the concept is interesting, but it doesn’t trust the audience enough not to hold its hand. Riz Ahmed is great. The Cruise performance is solid. Hard to do satire when the absurdity is so prominent in reality. pic.twitter.com/SzhcTaztWB — Kristen Lopez (@kristenklopez) September 22, 2026

Un usuario describió la película como "un análisis muy oportuno sobre los narcisistas poderosos y adinerados que manipulan el discurso público en beneficio propio". "Es una película muy disparatada, aunque no especialmente divertida, y al mismo tiempo se autocritica por ser así. Una sátira sobre el papel de la sátira", expresó.

DIGGER is a timely examination of powerful, wealthy narcissists manipulating the public narrative for their gain. It is very goofy, though not particularly funny, while also dissecting itself being this way. A satire about the role of satire. Fascinating stuff, (1/2) — The Oscar Expert (@expert_oscar_2) September 22, 2026

Y es que varios usuarios han señalado que la cinta, pese a ser una sátira, resulta "poco divertida y sosa". "Ver a Alejandro González Iñárritu intentar inventarse un chiste es como ver a Frank Gehry intentar trazar una línea recta", reza uno de los comentarios.

DIGGER: Often unfunny and flat, and yet… González Inñárritu is uncommonly focused here, and for various reasons that must wait to be discussed this is pretty fascinating as an exploration of one’s place in the face of the apocalypse; unsuccessful but surprisingly provocative. — Ryan Swen/孫天行/Sun Tien-hsing (@swen_ryan) September 22, 2026