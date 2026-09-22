Tom Cruise, optimista ante el inevitable avance de la IA: "La gente quiere ver cosas reales" - CONTACTO

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Como Ethan Hunt, Tom Cruise tuvo que enfrentarse a una inteligencia artificial conocida como 'La Entidad' en Misión imposible: Sentencia final, sin embargo, el actor se ha mostrado optimista ante la irrupción de la IA en la industria del cine. Y es que el intérprete cree firmemente que "la gente quiere ver cosas reales".

"La cuestión es esta: no hay nada como el ser humano", expuso Cruise al ser preguntado sobre el impacto de la IA en la industria cinematográfica en el evento BAFTA: Life in Pictures, según recoge Variety. "Ya sabes, está al caer y va a pasar", admitió. "Pero la gente quiere ver cosas reales", añadió, convencido de que, ante esta situación, los creadores deben "seguir creando".

El protagonista de títulos como Top Gun o Jerry Maguire aprovechó para hablar sobre cómo el éxito de taquilla de este verano en las salas de cine demostraba que "la gente quiere una experiencia humana". "No tengo nada en contra del streaming ni nada por el estilo", aseguró, indicando que ver una película en el cine es, sencillamente, "una forma de arte diferente".

Tras un monólogo de seis minutos en el que Cruise alabó el valor del arte humano, el público prorrumpió en aplausos.

TOM CRUISE, A SALVAR EL MUNDO EN DIGGER

Durante el evento, el actor adelantó también algunos detalles de Digger, película de Alejandro González Iñárritu en la que da vida a un magnate del petróleo corrupto. "Nunca había visto una película como esta", reveló, señalando que se trata de la cinta "más original y una de las más conmovedoras" que ha visto.

El filme, en el que el protagonista de Top Gun o Al filo del mañana experimenta una brutal transformación física y de registro interpretativo, llega a los cines el próximo 2 de octubre. Además de con Cruise, el reparto de Digger cuenta con nombres como los de John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy, entre otros. El guion lo firman el propio Iñárritu junto a Sabina Berman, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris.